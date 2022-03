Ubiquicom per l’efficientamento dei processi logistici e di magazzino

Ubiquicom, azienda italiana specializzata in soluzioni RTLS – Real-Time Locating System per il tracking e la localizzazione in tempo reale, presenta SYMPHO, l’innovativo sistema di efficientamento dei processi logistici e di magazzino, pensato per gli integratori di sistemi.

SYMPHO è un sistema hardware e software, che combina tecnologie IoT RTLS con algoritmi di intelligenza artificiale (AI) per gestire in modo più intelligente e innovativo le missioni dei carrelli, oggi ancora organizzate con logiche tradizionali. Il suo utilizzo consente risparmi in doppia cifra percentuale sui costi di missione, un’ottimizzazione delle risorse e dei carrelli, una riduzione dei tempi di missione, e migliora le sequenze di missioni grazie al machine learning.

SYMPHO nasce dall’esperienza e dagli use case di SYNCHRO, soluzione “disruptive” nel mercato indirizzata alle logistiche intensive a pallet singolo, con operatività su più turni di lavoro e grande numero di carrelli elevatori.

Gli stessi vantaggi di SYNCHRO, che si integra ai WMS (Warehouse Management System) sul mercato, consente cost saving e abilita flussi più lean, sono validi ora anche per PMI industriali con logistiche evolute e organizzazioni logistiche di medie dimensioni che utilizzano non necessariamente un gran numero di carrelli per le movimentazioni di magazzino.

L’orchestratore delle movimentazioni di magazzino

SYMPHO funziona come booster del WMS: orchestra gli assegnamenti delle missioni alle risorse ottimizzando le performance e consente un aumento dei livelli di servizio, una riduzione del parco risorse necessarie e una diminuzione dei problemi di qualità. Conosce in tempo reale le posizioni dei carrelli, indirizzando il carrello giusto, nel posto giusto, al momento giusto. Si basa sulla posizione dei carrelli e, rilevando la situazione in tempo reale, come negli scacchi riesce a prevedere le mosse e a scegliere quella migliore in quel momento per tutti i carrelli. Previene, inoltre, i rischi di scontro tra carrelli, con un impatto positivo sulla safety.

La piattaforma è basata su architetture e protocolli standard riconosciuti ed è progettata per integrarsi con la maggior parte dei WMS in commercio, senza impatti sull’operatività e, se richiesto, senza modificare in alcun modo i processi già implementati dal personale che opera nel magazzino. Dal punto di vista funzionale svolge il ruolo di un software WES (Warehouse Execution System).

Un’opportunità di business per i system integrator

“SYMPHO si colloca in un offering di soluzioni che proponiamo ai nostri partner nell’ambito del Performance Partner Program” spiega Giorgio Fiammenghi, Chief Marketing Officer di Ubiquicom. “Questa soluzione è un’opportunità di business per i system integrator di medie grandi dimensioni, specializzati in sistemi di supply chain e logistica 4.0, che implementano soluzioni WMS presso i loro clienti e li affiancano nei processi di digital transformation nell’ambito di processi lean. Il sistema consente anche di fare una simulazione del saving potenziale, utilizzando i dati storici delle missioni dell’azienda interessata, fornendo quindi una chiara visione dei risparmi che si possono ottenere.”

Disponibile su Microsoft Azure Marketplace

Dalla metà di marzo 2022, Ubiquicom è diventata Microsoft Partner. Nella sua versione software-as-a-service (SaaS), SYMPHO è disponibile su Microsoft Azure Marketplace. Il system integrator può acquistare la soluzione completa (hardware e software) direttamente da Ubiquicom, oppure acquistare il software e le licenze dal Marketplace e l’hardware da Ubiquicom.

Il system integrator riceverà il supporto e l’affiancamento dei tecnici di Ubiquicom dalla fase di design dell’infrastruttura (definizione del numero di antenne, di Tag, ecc.), alla fase di training, fino all’integrazione e al post-vendita.

La chiave per l’Industria 4.0

SYMPHO rientra tra gli investimenti del Piano Transizione 4.0, relativo a beni strumentali per Industria 4.0. È un sistema su cui l’azienda punta anche per lo sviluppo internazionale tramite canale.