Utensili professionali: l’offerta di Melchioni Ready

Per quanto riguarda gli utensili professionali all’interno della categoria dedicata alle pinze, Melchioni Ready mette a disposizione diverse soluzioni; dalle pinze di precisione al modello seeger, dalle pinze curve a quelle dritte, passando per le combinate o le multi funzione.

La pinza da 160mm, ad esempio, è uno strumento versatile dotato sia di zone da presa sia da taglienti. Le prime, in particolare, sono state progettate per essere utilizzate in presenza di forme piatte e tonde. Per quanto riguarda i taglienti, la pinza da 160mm può essere utilizzata con diverse tipologie di filo: da quello morbido, al duro ma anche con il filo piano. La forma allungata dei taglienti consente di adoperare questo modello anche in presenza di cavi dal diametro spesso.

Un altro strumento a marchio Knipex, disponibile sullo store Melchioni Ready, è il pappagallo Alligator 250mm giratubi. Questo pappagallo è dotato di ganasce in acciaio al cromo vanadio elettrico temperato ad olio e temprato, le superfici di presa sono dotate di denti speciali temprati a 61 HRC. Questo modello permette di modificare la larghezza di apertura delle ganasce scegliendo tra nove posizioni.

Su Melchioni Ready è possibile acquistare anche il tronchese Knipex per taglio diagonale 160mm. Dotato di taglierina diagonale, questo modello è indispensabile per un utilizzo a 360°, inoltre, i suoi taglienti ad alta precisione sono ideali sia per fili morbidi sia duri.

Sullo store è possibile trovare anche la pinza a becchi lunghi 200mm. Questa pinza per meccanica, è poco soggetta ad usura ed è ideale in caso si debbano fare forti sollecitazioni. Le punte elastiche sono in acciaio elettrico al cromo vanadio forgiato e temperato ad olio, per questo motivo sono dimensionalmente stabili anche se attorcigliate e sono in grado di tollerare le distorsioni.

È possibile conoscere l’offerta di utensili professionali Knipex direttamente sullo store online oppure presso i rivenditori Melchioni Ready autorizzati.

L’ampia gamma di soluzioni dei maggiori marchi fa di Melchioni Ready il canale di riferimento per tutti gli operatori B2B che necessitano, in breve tempo, di ridotti quantitativi di materiale.