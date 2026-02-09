V-Valley distribuisce l’intelligenza artificiale di Moxoff

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato un a partnership con Moxoff, azienda nata dal cuore del Politecnico di Milano che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale e Modellistica Matematica per migliorare i processi interni alle imprese italiane e renderle sempre più competitive nel mercato globale .

L’offerta di Moxoff comprende due prodotti, Omniscient e Tide , pensati per semplificare l’adozione dell’AI e offrire strumenti concreti per ottimizzare processi e supportare decisioni strategiche : Omniscient è una piattaforma basata su tecnologie di Gen AI in grado di offrire soluzioni avanzate per customer care, risorse umane, legal, business intelligence e ufficio gar e, automatizza ndo interi processi e migliorando l’efficienza operativa delle aziende ; Tide è la soluzione di Digital Assessment e Data Quality che analizza e trasforma i dati in insight strategici, def inendo una roadmap per lo sviluppo di soluzioni AI.

Questa partnership consentirà a Moxoff di rafforzare l’ingaggio del canale grazie alla capillarità della rete distributiva e alla copertura su tutto il territorio nazionale , sviluppando insieme a V-Valley un go-to-market efficace per accelerare la diffusione dell’Intelligenza Artificiale presso il canale dei rivenditori. V-Valley , grazie a questa collaborazione, amplia il proprio portafoglio, inserendo soluzioni innovative che consentiranno di aumentare la gamma di servizi messi a disposizione dei clienti, rispondendo in modo ancora più efficace alle esigenze richieste dal mercato.

David Moscato, CEO di Moxoff , ha dichiarato : “Con questa collaborazione entriamo ufficialmente nel canale distributivo di V -Valley, rafforzando la nostra capacità di rendere le soluzioni AI più accessibili e concrete per le aziende italiane. Grazie alle competenze e alla rete di V -Valley, vogliamo acc elerare la diffusione di tecnologie basate sui dati e sull’Intelligenza Artificiale, aiutando le imprese a generare reale valore dai propri asset informativi.”

Silvia Restelli , Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley , ha commentato : “Siamo soddisfatti di aver stretto questo nuovo accordo con Moxoff, un passo che si inserisce pienamente nella strategia di crescita e innovazione di V-Valley. Grazie a questa collaborazione ampliamo la nostra offerta con soluzioni avanzate di AI e modellistica matematica e acceleriamo la nostra missione di rendere l’innovazione accessibile e concreta. Insieme a Moxoff trasformiamo l’intelligenza artifici ale in una risorsa scalabile, pronta all ’uso e capace di supportare la trasformazione digitale di ogni realtà aziendale ”.