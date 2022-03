Vasco Electronics supporta chi supporta

A sostegno dell’attuale situazione in Ucraina, Vasco Electronics, specialista mondiale nella vendita e produzione di traduttori vocali elettronici, ha istituito il PMM Vasco Emergency Team in collaborazione con la Polish Medical Mission con l’obiettivo di aiutare le vittime della guerra affinché possano ricevere supporto e assistenza sanitaria.

Costituito da medici, infermieri e paramedici, il PMM Vasco Emergency Team in accordo con l’OMS assicurerà le operazioni di primo soccorso, le principali cure ambulatoriali e la valutazione delle condizioni di salute dei pazienti. La squadra sarà dotata di uno staff medico professionale autonomo in termini di attrezzatura e logistica che si occuperà di stabilizzare i casi più gravi, trattare in modo completo gli incidenti minori prendendosi cura di almeno 100 pazienti al giorno e fornendo assistenza il più rapidamente possibile, impegnandosi ad intervenire entro 48h a seguito di un’emergenza e a garantire la presenza in loco per almeno 2-3 settimane.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics, paramedico esperto e Rescue Team Leader: «Vasco Electronics supporterà la creazione di una nuova squadra medica per l’organizzazione e la pianificazione delle azioni di soccorso, nonché l’acquisto e lo stoccaggio di attrezzature e medicinali, il coordinamento delle raccolte fondi e il finanziamento delle attività di formazione per erogare assistenza nella maniera più accurata possibile».

A supporto della popolazione ucraina Vasco Electronics mette inoltre a disposizione la propria expertise nel settore linguistico offrendo i suoi traduttori più avanzati agli ospedali e alle ONG internazionali, incluse le associazioni italiane impegnate in prima linea nell’offrire assistenza.