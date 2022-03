Verisure insieme a Valore D per consolidare la strategia d’inclusione

Persone che proteggono persone, così si identifica la mission di Verisure – multinazionale leader in Europa e Italia nel settore degli allarmi monitorati per case e negozi – che va ben oltre il proprio core business perché per l’azienda proteggere significa dare il proprio contributo per la sicurezza delle persone a 360°. Temi importanti come lavoro femminile, parità di genere ed età, diversity & inclusion sono da sempre parte integrante della cultura aziendale di Verisure: si riflettono nei valori dell’azienda e nell’approccio alla sostenibilità. Inclusione e riduzione del divario di genere sono oggi temi urgenti e rilevanti che Verisure ha scelto di porre al centro della propria strategia di CSR.

La D&I è una priorità per Verisure e per rafforzare ulteriormente questo suo impegno Verisure ha deciso di diventare azienda associata a Valore D – la prima associazione di imprese in Italia (ad oggi oltre 280) che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese – per agire concretamente nell’accelerazione del cambiamento sulla parità di genere. In particolare, Valore D affianca le aziende associate nella realizzazione di un’efficace strategia di Diversity & Inclusion fornendo know-how, strumenti, academy, mentorship, opportunità di un confronto interaziendale e dialogo con le istituzioni. Sono proprio queste le motivazioni per cui Verisure ha scelto di affiliarsi a Valore D, con l’obiettivo di coinvolgere le persone in diverse attività come talks, e-learning e progetti che potenzino il valore della differenza sul lavoro.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo 2022, il Gruppo Verisure ha partecipato all’iniziativa #breakthebias in tutti i 16 Paesi del mondo in cui è presente. Dipendenti e collaboratori sono stati i testimonial di un messaggio forte e chiaro che ha viaggiato nei canali intranet e social dell’azienda: “Noi proteggiamo l’uguaglianza e diciamo stop alla disuguaglianza”. La campagna si concentra su come tutti possano dire no alle discriminazioni sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro per un mondo libero da pregiudizi e stereotipi in cui la differenza è valorizzata e celebrata.

Un’altra iniziativa molto importante a cui Verisure Italia ha aderito nel 2021 e che verrà portata avanti anche in questo nuovo anno è #IamRemarkable, nata in Google con l’obiettivo di potenziare la capacità di self-promotion di donne e gruppi sottorappresentati nella vita lavorativa e personale. Sempre nel 2021, Verisure Italia ha ricevuto la «Certificazione di azienda attivista per le donne» dalla Onlus “Differenza Donna” – impegnata a restituire una vita autodeterminata e libera dalla violenza a migliaia di donne.