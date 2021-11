Western Digital offre soluzioni di storage innovative e ideali come regalo di Natale per gamers, appassionati di fotografia e professionisti fotografi, fino ai registi di videoclip, per sostenere la loro creatività e offrire le migliori prestazioni nella gestione dei dati.

In particolare, con le promozioni sui brand SanDisk, WD e WD_BLACK previste per il Black Friday – disponibili dal 25 al 28 novembre – e per il Cyber Monday – attive il 29 novembre – Western Digital anticipa la corsa ai regali.

Sono, infatti, oltre 50 i prodotti che è possibile acquistare con un risparmio importante, anche sul Western Digital Store.

Il Black Friday e il Cyber Monday di SanDisk, WD e WD_BLACK

In particolare, SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB – sconto del 37% (112,99 €) – Dispositivo di storage resistente, SanDisk Extreme Portable SSD si adatta al moderno stile di vita “mobile”. Il pratico anello con moschettone consente di attaccare l’unità alla cintura o allo zaino per una maggiore sicurezza durante viaggi e spostamenti. SanDisk è il marchio di cui i fotografi professionisti di tutto il mondo si fidano per archiviare e trasferire i migliori scatti e filmati.

SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Card 512GB – sconto del 66% (68,99 €) – Sfrutta la massima velocità per trasferire rapidamente i dati e ottenere le migliori prestazioni dallo smartphone. Ideale per registrare nuove avventure all’aperto, per gli scatti durante i viaggi nel fine settimana o durante gli eventi sportivi su smartphone Android, le action camera o i droni, senza dimenticare nessun fotogramma importante.

Nintendo – Licensed Memory Cards for Nintendo Switch from SanDisk 256GB – sconto 61% (30,99 €) – Gioca in viaggio o a casa in tutta comodità con Nintendo Switch. Aumenta la capacità di archiviazione della console e rilassati sapendo di avere spazio per i tuoi giochi preferiti.

My Passport SSD 1TB Gray – sconto 43% (114,99 €) – L’unità My Passport SSD di Western Digital è compatta, leggera e dal design elegante. È stata progettata per garantire la massima qualità, dentro e fuori, offrire prestazioni affidabili per portare dati, foto e documenti sempre con sé.