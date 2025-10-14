Western Digital inaugura il nuovo System Integration Test Lab

Western Digital ha annunciato l’apertura del suo System Integration and Test (SIT) Lab ampliato, una struttura all’avanguardia di oltre 2.300 metri quadrati, progettata per accelerare il successo dei clienti e accelerare il ritorno a valore dell’investimento.

Con le applicazioni di intelligenza artificiale che stanno generando una domanda di storage senza precedenti, il nuovo laboratorio risponde direttamente alle esigenze più urgenti dei clienti: accelerare e rendere più prevedibile il processo di qualifica degli HDD ad alta capacità di Western Digital, rinomati per la loro affidabilità.

Con la forte domanda che continua a interessare i prodotti Western Digital, questo investimento strategico si inserisce nell’impegno dell’azienda a mantenere una priorità assoluta verso i clienti.

Oltre a ospitare attività di ricerca, sviluppo e operations a livello globale, la struttura include un mini data center che consente test e validazioni in ambienti reali, garantendo ai clienti l’accesso a soluzioni di storage avanzate esattamente quando ne hanno bisogno.

Affrontare le sfide critiche dei clienti

Il SIT Lab di Western Digital è un ampio centro di collaborazione dedicato, dove gli ingegneri dell’azienda lavorano fianco a fianco con i principali clienti in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto – dallo sviluppo alla qualifica, dal ramp-up produttivo fino alla fase di end-of-life.

Questo approccio fortemente orientato al cliente garantisce che le soluzioni di storage Western Digital superino i più elevati standard di prestazioni e affidabilità, supportando un’ampia varietà di workload di intelligenza artificiale e cloud.

“La rivoluzione dell’intelligenza artificiale ha reso chiaro un concetto fondamentale: lo storage è la base dell’economia dei dati guidata dall’AI — e gli HDD ne restano la spina dorsale. Con quasi l’80% dei dati cloud archiviati su HDD, questi dispositivi sono essenziali per raccogliere, preparare, conservare e rendere accessibili a lungo termine i dati. Offrendo la migliore efficienza economica su larga scala, gli HDD rendono possibile l’era dell’AI”, ha dichiarato Ahmed Shihab, Chief Product Officer di Western Digital. “Ma i nostri clienti non cercano solo storage affidabile — hanno bisogno di un partner di fiducia che innovi al loro fianco. Questo laboratorio è la dimostrazione del nostro impegno a co-sviluppare le tecnologie che alimenteranno oggi e domani l’infrastruttura AI e cloud”.

Ecosistema completo di supporto ai clienti

La struttura di Rochester, che include aree ampliate per test, laboratori e spazi dedicati ai clienti, si integra perfettamente con la rete globale di strutture di Western Digital, permettendo la collaborazione tra diverse regioni e offrendo al contempo un supporto clienti locale e tempestivo.

La rete globale di SIT Lab di Western Digital conta più sedi vicine ai clienti negli Stati Uniti e in Asia, supportando oltre 2.000 sistemi dei clienti. Offre un supporto completo che copre:

Pianificazione e preparazione dello sviluppo prodotto

Test e validazione dei nuovi prodotti, inclusi aspetti software, elettrici, meccanici, ambientali e di affidabilità

Qualifica del prodotto e interazione con i clienti

Supporto ingegneristico continuo durante l’intero ciclo di vita del prodotto

Investimenti nella comunità e innovazione futura

Oltre alla collaborazione con i clienti, il SIT Lab di Rochester rappresenta i più di 40 anni di investimenti di Western Digital e l’impegno nella formazione dei talenti di ingegneria di nuova generazione all’interno della comunità locale. La struttura rafforza il ruolo dell’azienda come partner impegnato nel territorio, contribuendo allo sviluppo della forza lavoro necessaria per guidare l’innovazione continua nello storage.