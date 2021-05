XM Cyber, il pluripremiato brand specialista nelle soluzioni di “Attack Path Management” ha siglato un accordo di distribuzione con ICOS, VAD di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Erez Jacobson, Channels Sales Director, EMEA & APAC, XM Cyber: «Proponiamo un nuovo approccio che utilizza la prospettiva dell’attaccante per individuare i vettori di attacco e proporre le azioni di correzione per la salvaguardia delle risorse IT delle organizzazioni, attraverso reti on-premises e multi-cloud. Siamo un’azienda in rapida crescita e abbiamo bisogno di scalare attraverso il nostro ecosistema di partner. L’accordo con ICOS è uno sviluppo entusiasmante per consolidare la nostra impronta sul mercato italiano».

Con ICOS, un bacino di utenti più ampio per le soluzioni di XM Cyber

ICOS è partner di alcuni dei principali vendor tecnologici del settore e offre ai rivenditori le soluzioni di infrastruttura e cybersecurity più in linea con i nuovi paradigmi dell’IT aziendale.

Per Federico Marini, Managing Director di ICOS: «La capacità di XM Cyber di automatizzare e sistematizzare le simulazioni di attacco fornisce un approccio unico e conveniente per identificare e rimediare ai rischi di sicurezza prima che vengano sfruttati. Grazie a questo accordo, XM Cyber sarà ora in grado di rendere le sue soluzioni avanzate disponibili a una più ampia platea di clienti italiani».

In tal senso, ICOS implementerà sul canale italiano il Programma Partner Pathfinder di XM Cyber che offre ai rivenditori accesso alla tecnologia, supporto marketing e individuazione di nuove opportunità.

Il programma mira a far crescere la redditività e il successo dei partner a partire dalla formazione e dal business planning, grazie a un team di professionisti e un portale dedicati.

Come di consueto ICOS metterà a disposizione il proprio staff per affiancare i rivenditori in tutte le fasi del ciclo commerciale rivolto ai clienti finali.

Attraverso il team di prevendita sarà possibile effettuare presentazioni e POC delle soluzioni XM Cyber, mentre i sales specialist potranno supportare la fase di offerta con configurazioni personalizzate.

Saranno proposte sessioni di formazione, sia tecnica che commerciale, e sviluppate congiuntamente attività di marketing per l’incremento del business.

I prodotti XM Cyber sono acquistabili sin da ora rivolgendosi a ICOS.