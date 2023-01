Zebra Technologies annuncia “Modern Store di Zebra”

Zebra Technologies Corporation, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che offrono prestazioni all’avanguardia come vantaggio competitivo, ha presentato la visione Modern Store di Zebra, un modello innovativo progettato per aiutare i retailer a superare le sfide più complesse relative alla gestione dei loro punti vendita. Supportato da servizi completi e da un ecosistema di partner globali, il Modern Store di Zebra permette ai retailer di coinvolgere meglio gli operatori, ottimizzare l’inventario e migliorare l’esperienza del cliente. Il Modern Store di Zebra e le relative soluzioni di supporto saranno presentati allo stand #3403 al National Retail Federation (NRF) Annual Convention & EXPO dal 15 al 17 gennaio 2023, presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York.

I retailer di tutto il mondo si affidano a Zebra in quanto partner di fiducia in grado di comprendere le principali sfide che i responsabili delle attività di negozio si trovano a dover affrontare e il mandato che questi hanno per una rapida trasformazione post-pandemia. Il framework completo Modern Store di Zebra risponde alle criticità attuali dei negozi fisici e accompagna ogni retailer nel suo percorso di modernizzazione. Ciò include il supporto alla soddisfazione delle esigenze degli acquirenti che, come rivela il 15° Global Shopper Study di Zebra recentemente pubblicato, danno priorità ai retailer che offrono resi facili (80%), la possibilità di entrare e uscire dai negozi il più rapidamente possibile (76%) e l’opzione di consegna degli acquisti a casa (75%), oltre ad una crescente attenzione (90%) verso le tecnologie self-service come i check-out automatici o metodi di pagamento senza contanti.

“Zebra è costantemente impegnata nel permettere ai retailer di tutto il mondo di offrire ai propri operatori gli strumenti e le informazioni giuste al momento giusto, oltre a garantire che l’inventario sia accurato e visibile attraverso tutti i canali di vendita”, ha dichiarato Yogesh Kulkarni, Vice President, Strategy, Products and Solutions di Zebra Technologies. “Il Modern Store di Zebra aiuterà a coinvolgere maggiormente gli addetti e ad ottimizzare l’inventario per consentire ai retailer di migliorare la loro produttività e offrire, contestualmente, una migliore esperienza ai clienti. Siamo entusiasti di collaborare con i principali retailer, di approfondire il significato di moderno insieme a loro e di fornire soluzioni affidabili in grado di abilitare un modo di pensare e lavorare nuovo e ambizioso”.

Progettato per supportare il successo a lungo termine dei retailer, il Modern Store di Zebra offre dispositivi mobile moderni e funzionalità complementari tra cui comunicazione e collaborazione avanzate, gestione ottimizzata della forza lavoro e soluzioni semplificate di task management. Inoltre, Il Modern Store di Zebra assicura che l’inventario sia accurato attraverso tutti i canali, disponibile e facile da consultare nei negozi senza sovraccaricare ulteriormente il personale. Non da ultimo, elimina eventuali problemi dai punti critici per rendere l’esperienza di acquisto più semplice e piacevole, dalla navigazione al check-out e all’acquisto.

Il Modern Store di Zebra si affiderà all’ampio ecosistema di partner PartnerConnect di Zebra – che comprende oltre 10.000 aziende in 100 Paesi – supportato da integrazioni complementari offerte dai tre leader tecnologici globali, Accenture, Google e Microsoft. I clienti del settore retail di Zebra beneficiano ora di una più stretta integrazione con le principali piattaforme di collaborazione per chi opera in prima linea – Microsoft Teams e Google Workspace. Non da ultimo, il suo crescente portfolio di soluzioni software per il settore retail è ora disponibile su Google Cloud Marketplace.

I partner di Zebra specializzati in soluzioni, implementazione e integrazione supporteranno il modello Modern Store per aiutare i retailer a selezionare la combinazione ideale di hardware, software e servizi di Zebra e del suo ecosistema retail-ready per aiutarli a raggiungere i risultati desiderati. Ad esempio, i retailer possono ridurre le discrepanze inventariali e dei prodotti del 27%, diminuire il turnover dei dipendenti dell’8% e aumentare i tassi di soddisfazione dei clienti. Secondo il Global Shopper Study di Zebra, questi risultati sono in linea con la priorità principale dei retailer intervistati: migliorare la gestione dell’inventario investendo in tecnologia retail. Inoltre, la maggior parte dei retailer (84%) concorda sul fatto che sfruttare la tecnologia e i dispositivi mobile attrae e fidelizza un maggior numero di dipendenti del punto vendita. Operando secondo il modello Modern Store, i retailer possono superare le loro attuali sfide commerciali e prepararsi al futuro.

RISULTATI CHIAVE