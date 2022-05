15 nuovi multifunzione A3 a colori da Sharp

Sharp ha presentato la nuova serie di multifunzione A3 “Future Workplace” che amplia l’ecosistema di dispositivi Sharp per lo smart office per supportare le aziende nel rispondere alle nuove esigenze di lavoro ibrido. Le quindici nuove MFP a colori, con velocità da 26 ppm a 65 ppm, offrono facilità di connessione e livelli di sicurezza all’avanguardia, sempre in conformità all’impegno aziendale verso la sostenibilità ambientale.

La nuova gamma di multifunzione A3 di ultima generazione è stata presentata in occasione del Future Workplace Event di Sharp, durante il quale il team del Senior Management europeo ha illustrato come l’ecosistema di dispositivi e servizi Sharp per lo smart office può aiutare le aziende a costruire l’ufficio del futuro.

Connettività senza interruzioni per l’ufficio ibrido

La nuova gamma di multifunzione Sharp offre alle aziende un livello senza precedenti di connettività, adatta non solo alle esigenze dell’ufficio di oggi ma anche del futuro. Per la prima volta al mondo, i nuovi modelli di MFP sono dotati di connettore Microsoft Teams nativo, che consente agli utenti di stampare e scansionare documenti in rete e nelle cartelle di Teams. L’app mobile Synappx Go consente la stampa contactless e da remoto direttamente da smartphone o da altri dispositivi mobili. Inoltre per una flessibilità ancora maggiore, gli utenti possono stampare in modalità wireless da qualsiasi laptop, tablet o smartphone abilitato Wi-Fi senza la necessità di configurare una LAN wireless.

Funzionalità intelligenti per oggi e per il futuro

Dotate di un design moderno ed elegante, le MFP Future Workplace hanno una serie di funzioni per risparmiare tempo e il loro utilizzo è molto intuitivo. Il pannello di controllo touchscreen LCD da 10,1 pollici, inclinabile e personalizzabile, offre un’interfaccia utente comune a tutta l’attuale gamma Sharp, migliorando la user experience e permettendo a coloro che hanno già familiarità con i dispositivi Sharp di essere subito pronti a lavorare. Le nuove MFP consentono anche il controllo e la gestione da remoto. Pensato per il futuro, l’Application Portal fornisce aggiornamenti software e app di connessione cloud per garantire che i dispositivi siano sempre aggiornati.

Sicurezza a protezione di utenti, dispositivi e dati

I nuovi modelli sono dotati di standard di sicurezza all’avanguardia di facile utilizzo, per proteggere ogni dispositivo e i dati elaborati. La sicurezza basata su BIOS impedisce istantaneamente l’avvio della macchina nel caso vengano rilevati errori, mentre i certificati di sicurezza preinstallati bloccano qualsiasi uso non autorizzato dei dispositivi. Con una gamma di funzionalità di sicurezza ai massimi livelli, le nuove MFP includono il supporto anti-malware BitDefender, semplificando la protezione di dati, dispositivi e reti per i team IT.

Multifunzione A3 per gli obiettivi ambientali delle imprese

La salvaguardia dell’ambiente è fondamentale per molte aziende: le nuove MFP Sharp offrono vantaggi significativi in termini di sostenibilità ambientale i parametri legati al risparmio energetico sono migliorati di oltre il 27% rispetto ai modelli precedenti. La diagnostica intelligente e le funzionalità di riduzione dei rifiuti aiutano a rafforzare le credenziali ecologiche delle aziende, offrendo prestazioni superiori e rispondenti a tutte le problematiche ambientali. Inoltre, le nuove funzionalità di gestione da remoto aiutano a ridurre significativamente le emissioni di carbonio associate alla manutenzione in sede.

Come concluso in una nota ufficiale alla stampa da Alexander Hermann, Presidente di Sharp Information Systems: «Comprendiamo che il mondo del lavoro ibrido richiede una maggiore connettività e una migliore sicurezza, senza dover accettare compromessi rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Per questo, nella progettazione della nuova gamma di MFP, ci siamo concentrati nella realizzazione di questi obiettivi e ci impegniamo a svilupparli per l’intero ecosistema Sharp. Insieme, con i nostri prodotti e servizi, possiamo aiutare i nostri clienti a costruire ambienti di lavoro più flessibili e sicuri, adatti al futuro».

Sharp intanto ha già fatto sapere che i nuovi modelli saranno in vendita dal mese di giugno anche presso i suoi partner. Entro la fine dell’anno sarà introdotta nella line-up anche una serie di modelli monocromatici Sharp.