Accessori Dynabook a misura di lavoro ibrido

Cresce la gamma di accessori Dynabook per notebook con il caricabatterie USB-C da auto, l’adattatore da viaggio da USB-C a HDMI/VGA e quello da USB-C a VGA/LAN per rispondere al meglio alle esigenze del mobile working. Inoltre, Dynabook offre massimo comfort ed ergonomia nel lavoro da casa grazie al supporto regolabile per notebook e all’unità USB DVD-RW.

Caricabatterie da auto USB-C per notebook

Il nuovo caricabatterie da auto USB-C per notebook rientra negli accessori Dynabook che assicurano un’ottima autonomia anche lontano dalle prese di corrente. Con una potenza massima di 45 watt, i notebook possono ora essere ricaricati in auto tramite la presa di corrente a bordo. Oltre a un’uscita USB-C, il caricabatterie per auto è dotato di uno slot USB-A, a cui è possibile collegare lo smartphone. La tensione di uscita e la corrente di carica sono regolate automaticamente e, inoltre, il dispositivo dispone di una protezione da surriscaldamento. Il caricabatterie per auto Dynabook USB-C è disponibile a 54,99 euro, IVA inclusa.

Più flessibilità grazie agli adattatori USB-C Dynabook

I notebook per uso aziendale di Dynabook sono caratterizzati da una varietà di interfacce, tuttavia, nel lavoro di tutti i giorni sono sempre più spesso necessarie connessioni aggiuntive. Ad esempio, in molte sale riunioni sono ancora presenti proiettori dotati di connessione VGA. Per assicurare un lavoro produttivo in ogni momento, Dynabook offre due nuovi adattatori USB-C fornendo così la flessibilità necessaria e una migliore connettività:

L’adattatore da viaggio da USB-C a HDMI/VGA ha quattro interfacce: HDMI, VGA, una porta USB 3.0 e un ingresso Gigabit LAN. Con una dimensione di 122×44,5x20mm, può essere portato sempre con sé.

L’adattatore da USB-C a VGA/LAN, il più compatto, integra due interfacce: ingresso Gigabit LAN e VGA. La connessione al dispositivo di lavoro avviene tramite USB-C.

Grazie al supporto Power Delivery, gli adattatori non solo funzionano come estensione della porta, ma consentono anche di ricaricare il notebook tramite l’adattatore AC. L’adattatore da viaggio da USB-C a HDMI/VGA è disponibile a 90,90 euro IVA inclusa, mentre l’adattatore VGA/LAN a 59 euro IVA inclusa.

Unità DVD esterna per una connettività ancora maggiore

I notebook aziendali in genere hanno un design sottile e un peso ridotto, per questo solitamente non sono presenti le unità DVD. Grazie alla compatta unità USB DVD-RW ultra-sottile di Dynabook è possibile utilizzare i DVD anche quando si è in movimento, riprodurre facilmente filmati, caricare software ed eseguire backup di file. L’installazione è semplice e rapida: in pochi secondi può essere collegata al notebook via USB 2.0 o USB 3.0. Compatibile con quasi tutti i formati di CD e DVD ed estremamente comoda da trasportare con appena 13,5 mm di spessore, è la soluzione più comoda per riprodurre DVD esternamente. Il drive USB DVD-RW è disponibile a 49,99 euro IVA inclusa.

Novità per l’home office: innovativo supporto per notebook

In ambito lavorativo, i notebook sono una necessità ma non sempre offrono una posizione di visualizzazione comoda. Grazie al supporto per notebook fino a 17 pollici, Dynabook garantisce un miglior comfort ed ergonomia nel lavoro da casa. Con un’altezza regolabile fino a 53 cm e un’angolazione fino a 90 gradi, si adatta ad ogni esigenza. I fori di areazione migliorano la dissipazione del calore, mentre i gommini in silicone antiscivolo sul davanti e sul fondo assicurano la massima stabilità. Il supporto per notebook, tra i nuovi accessori Dynabook, è disponibile a 84,90 euro IVA inclusa.