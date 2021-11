Ascom: nuovo telefono DECT d83

Ascom UMS presenta il nuovo dispositivo mobile DECT, evoluzione del popolare d81, che promette, in un design robusto, un alto livello di prestazioni in termini di qualità voce, messaggistica e funzioni di allarme e tutta l’affidabilità richiesta negli attuali ambienti dinamici di lavoro, senza compromessi di eleganza e comfort.

Testato fino ai limiti, per rispondere alle crescenti esigenze dei contesti professionali più sfidanti, il dispositivo è dotato di standard di protezione IP67 contro le infiltrazioni, ma non solo. Ha dichiarato Francesco Deventi, Sales Director di Ascom UMS Italia: “In Ascom amiamo spingerci oltre e lo abbiamo fatto, perchè riteniamo che un ricevitore DECT di livello enterprise debba essere ancora più robusto, mettendo alla prova d83 ben oltre i test standard di caduta libera, temperatura, resistenza chimica e le prove di durata per renderlo capace di affrontare gli ambienti di lavoro più critici”.

Il nuovo DECT è disponibile in tre modelli: Talker, Messenger e Protector, tutti dotati di audio a banda larga e cancellazione del rumore per una qualità voce eccezionale, nonché delle più avanzate funzionalità di sicurezza, in termini di crittografia del dato e di autenticazione. d83 supporta infatti le più avanzate specifiche in materia: DECTEN300444, N35 (Sicurezza avanzata) ed N36 (Autenticazione AES/DSAA2).

Pensato e costruito per essere utilizzato comodamente anche durante i turni di lavoro più lunghi e sfidanti, grazie ad un comodo pulsante di allarme, un ampio display a colori, cuffie con o senza fili, opzioni multilingue e rubrica, clip per il trasporto e batteria sostituibile di lunga durata, d83 rappresenta l’ultima delle soluzione di comunicazione on-site della gamma Ascom. Ha spiegato Deventi: “Amiamo definire questo nuovo dispositivo un vero e proprio canale dedicato per l’invio e la condivisione dei dati mission-critical, strumento tecnologico all’avanguardia in grado di portare valore aggiunto ai più svariati settori di mercato”.

Consolidare il rapporto di fiducia con i clienti è per Ascom una priorità, che l’azienda fiorentina esprime anche nell’offerta di un pacchetto di supporto post-vendita personalizzato, che include diversi servizi, dal monitoraggio remoto del sistema alla riparazione/sostituzione prioritaria dei dispositivi, alla formazione, agli aggiornamenti automatici del software su tutti i modelli della gamma.

“Con il nuovo DECT intendiamo dimostrare il nostro impegno per l’innovazione continua e lo sviluppo di prodotto, con l’obiettivo di contribuire a creare quella mobilità di fiducia che oggi aziende e lavoratori mobili cercano sul mercato e per cui scelgono appunto di affidarsi ad ASCOM” ha concluso Deventi.