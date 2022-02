ASUS: nuovi notebook ProArt disponibili in Italia

ASUS rende disponibili in Italia i nuovi laptop della gamma ProArt: ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600).

ASUS ProArt rappresenta la risposta naturale alle necessità di designer, ingegneri, creativi e creatori di contenuti di ogni genere, garantendo le massime prestazioni e un’elevata affidabilità in tutte le condizioni, senza rinunciare a materiali di qualità e a un look elegante.

Offerti con Windows 11, i nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) alzano nuovamente l’asticella, introducento tecnologie all’avanguardia e innovazioni volte a massimizzare l’esperienza d’uso dei notebook.

La tecnologia OLED, per la quale ASUS si distingue, è ancora una volta protagonista: i nuovi modelli sono equipaggiati con schermi OLED 16:10 (3840×2400) calibrati, con Delta-E < 2, 550 nits di luminosità di picco e copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100%, PANTONE® Validated e Calman Verified.

I nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED portano al debutto l’ASUS Dial, primo controller rotativo al mondo integrato su un computer portatile che consente un controllo rapido, intuitivo e preciso nelle applicazioni compatibili – tra cui ad esempio Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects di Adobe – per oltrepassare i limiti di ciò che è possibile fare con un laptop e velocizzare le operazioni in qualsiasi contesto. Si tratta di una rotellina fisica posizionata nello chassis dei nuovi laptop ProArt, configurabile e personalizzabile attraverso il software proprietario ASUS Proart Creator Hub, che permette di accedere rapidamente a 70 funzioni di precisione sviluppate per aiutare i creativi e i professionisti nel loro lavoro.

A questo link è possibile visualizzare un video che mostra il funzionamento di questa nuova feature ASUS, che si affianca al touchpad di grandi dimensioni con supporto allo stylus con fino a 1024 livelli di pressione, ai tasti funzione personalizzabili e al terzo tasto posizionato sotto al touchpad – particolarmente utile ad esempio nel disegno 3D.

In aiuto a professionisti e creativi anche chip potenti e performanti: con processori fino a INTEL Core i9 o AMD Ryzen 9, GPU fino a NVIDIA RTX A3000 e fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, risulterà più rapido e semplice affrontare anche le lavorazioni più esigenti e impegnative. Le temperature saranno sempre sotto controllo grazie a un attento studio della dissipazione del calore del nuovo sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro, mentre il trasferimento rapido di file e dati è garantito dalla presenza di SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci e attraverso la presenza di numerose porte I/O tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, più HDMI 2.1, porta Ethernet RJ45 e un lettore di schede SD Express 7.0.

Sui nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED nulla è lasciato al caso. Non manca quindi un rivestimento anti-impronte sulla scocca per persentarsi sempre al meglio, un totale di quattro microfoni abbinati alla tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale per chiamate e conferenze cristalline, e un comparto audio Hi-Res certificato Harman/Kardon con tecnologia DTS per godere al meglio dei contenuti sonori.

I nuovi ASUS ProArt Studiobook sono inoltre progettati per soddisfare e superare i più severi standard di resistenza del settore – incluso l’ultra-esigente standard militare americano MIL-STD 810H. Questo significa che sono costruiti per sopravvivere a ogni sforzo, anche il più estremo, dalle temperature gelide al calore bruciante, dagli urti derivanti da cadute ai colpi accidentali nell’uso quotidiano.

Con la potenza di una CPU Intel Core i7-11800H e l’affidabile performance di elaborazione grafica 3D di livello professionale fornita da una GPU NVIDIA RTX A3000, ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600 rende leggero il lavoro su applicazioni di rendering fotorealistico, visualizzazione, simulazione o analisi super complesse semplificando anche i compiti più difficili, come modelli CAD elaborati, progettazione di prodotti 3D o editing video ad alta risoluzione.

Riflettendo le rigorose esigenze dei creatori professionisti, ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600 è certificato ISV per supportare le migliori applicazioni creative standard del settore e impiega il driver NVIDIA Studio per garantire il massimo delle prestazioni, una grande affidabilità e un’ampia compatibilità.

Per trasformare le visioni creative in realtà, ProArt Studiobook 16 OLED sfrutta processori AMD Ryzen R7 o R9 (H5600) o Intel Core i9- 11900H (H7600) e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Per una stabilità straordinaria, i nuovi ASUS ProArt Studiobook si avvalgono di driver NVIDIA Studio per garantire il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e compatibilità software.

Tre mesi di Adobe Creative Cloud in omaggio

Rimarcando il proprio impegno nei confronti dei clienti, e in particolare in questo caso per supportare la creatività dei creatori di contenuti, ASUS ha deciso di aiutare tutti a raggiungere il proprio picco creativo offrendo abbonamenti gratuiti di tre mesi ad Adobe Creative Cloud ai clienti che decideranno di acquistare uno dei nuovi notebook ASUS ProArt Studiobook entro il 15 settembre 2022. Questi abbonamenti consentono l’accesso a oltre 20 popolari applicazioni Adobe, tra cui Photoshop, InDesign e Premiere Rush, oltre a fornire 100 GB di cloud storage, l’accesso ad Adobe Fonts e altri servizi. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili sul

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è già disponibile in Italia presso punti vendita specializzati e l’e-commerce ufficiale di ASUS, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.599 €. Gli ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, con prezzi consigliati al pubblico rispettivamente da 2.499 € e 2.049 €.