ASUSTOR annuncia la scheda di rete 10 GbE AS-T10G2

ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia la disponibilità della scheda di rete 10 GbE AS-T10G2.

Basata sul controller AQC-107, che consente di offrire migliori prestazioni e sensibili risparmi energetici rispetto alle card di precedente generazione, la nuova AS-T10G2 è in grado di far registrare transfer rate fino a 1127 MB/s in lettura e 1124 MB/s in scrittura (dati riferiti al NAS ASUSTOR Lockerstor 16R Pro), consentendo al contempo una riduzione del carico di lavoro della CPU, grazie al supporto della funzionalità di offload checksum degli indirizzi IP, TCP e UDP.

Compatibile PCI Express 3.0, dotata di una porta Ethernet RJ-45 8p8c da 10 Gbps e in grado di supportare la commutazione automatica a 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps o 5 Gbps, la nuova AS-T10G2, grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere montata anche sui PC più compatti e su quelli in grado di accogliere solo card a basso profilo, nonché sui NAS ASUSTOR con slot PCI Express e sistemi operativi ADM 3.5.6 e successivi.

La nuova scheda di rete ASUSTOR AS-T10G2 è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 139,00 Euro IVA compresa.

Principali caratteristiche tecniche

Supporto:

Jumbo Frame 16K byte

IEEE 802.3x flow control

IP, TCP, UDP checksum calculation

100/1000/2500/5000/10000

802.1Q Virtual LAN (VLAN) tagging

Standard supportati:

IEEE 802.3an 10GBase-T

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3bz NBASE-T

IEEE 802.3az

IEEE 802.1p

IEEE 802.3x Flow control

IEEE 802.1Q Tagged VLAN

IEEE 802.1Qav Audio Video Bridging

IEEE 1588 v2 Precision Time Protocol

Velocità massima: 10 Gbps

Modalità operativa: Full duplex

Supporto PCIe 3.0 x4

Requisiti di sistema:

ADM 3.5.6 e successivi

Windows 7/8/8.1/10 a 32 e 64 bit

MacOS

Linux Kernel 4.4, 4.8, 4.9

VMware ESXi

Dimensioni: 86,95 x 67,9 mm