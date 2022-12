Atlona offre l’upgrade gratuito a OmniStream

Atlona sta migliorando il livello della qualità visiva, delle prestazioni e della praticità di integrazione nelle distribuzioni AV in rete con il lancio di un importante aggiornamento, completamente gratuito, alla sua piattaforma OmniStream AV over IP. Il nuovo firmware OmniStream 2.0 aggiunge il supporto per i video 4K/60 con campionamento del colore 4:4:4, oltre a un’efficienza di bitrate significativamente migliorata e a capacità di elaborazione multiview integrate.

OmniStream 2.0 è dotato del nuovo codec VCx, che consente flussi 4K/60 4:4:4 con una presentazione priva di artefatti sia di contenuti generati al computer che di video in fast-motion. I significativi guadagni in termini di efficienza di codifica, rispetto al codec VC-2 di precedente generazione, consentono di ottenere più flussi HD su reti Ethernet da 1 Gigabit, più flussi 4K su uplink switch-to-switch da 10 Gigabit e 4K e HD simultanei su Gigabit Ethernet. VCx offre, inoltre, una latenza bassissima, inferiore a 1 frame, dalla codifica alla decodifica.

OmniStream 2.0 introduce una nuova elaborazione delle finestre multiview, che consente la visualizzazione simultanea di più sorgenti da codificatori OmniStream Pro su un unico schermo da un decoder AT-OMNI-121. Questa nuova funzionalità, che non richiede l’uso di un processore multiview esterno dedicato, è ideale per ambienti come aule o auditorium con sale di afflusso, centri operativi di rete e applicazioni di monitoraggio multi-room.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paul Krizan, Product Manager – Networked AV, Atlona: «Mentre il precedente codec VC-2 offriva già una qualità d’immagine eccezionale, il supporto 4K/60 4:4:4 con il codec VCx preserva i dettagli cruciali nelle presentazioni di grafica computerizzata, comunemente utilizzate nelle applicazioni AV aziendali e didattiche. La combinazione di questi vantaggi visivi con le nuove funzionalità multiview amplia in modo rilevante la gamma di applicazioni per i quali è possibile implementare l’AV in rete».

Altre caratteristiche chiave dell’aggiornamento della tecnologia OmniStream 2.0 sono la commutazione ultraveloce tra flussi video 4K/60, il test del collegamento Ethernet integrato tra encoder e decoder e la possibilità di visualizzare l’anteprima dei flussi video come miniature attraverso il sistema di controllo AV Velocity di Atlona o la GUI web di OmniStream.

Il firmware OmniStream 2.0 è disponibile nelle nuove unità OmniStream e come aggiornamento gratuito del firmware per i modelli hardware OmniStream Pro e R-Type esistenti, ad eccezione dell’AT-OMNI-122, preservando gli investimenti dei clienti e consentendo loro di trarre vantaggio dagli ultimi trend tecnologici. Gli utenti di OmniStream 2.0 possono scegliere se utilizzare il nuovo codec VCx o il precedente VC-2, consentendo la compatibilità e gli aggiornamenti di sicurezza per le implementazioni OmniStream esistenti e permettendo ai clienti di passare al VCx in qualsiasi momento.

Come concluso da Krizan: «Siamo lieti di mettere a disposizione dei nostri clienti esistenti aggiornamenti tecnologici così importanti come upgrade gratuito. Questi miglioramenti permetteranno alla piattaforma OmniStream di continuare a fornire un valore eccezionale agli utenti non solo oggi, ma anche in futuro».