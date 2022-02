AXIUM DX8000 di Ingenico è certificato Bancomat CB2

Ingenico, specialista mondiale nelle soluzioni di pagamento elettronico, annuncia di avere ottenuto in Italia la certificazione Bancomat CB2 del nuovo terminale AXIUM DX8000, basato su piattaforma Android, ideale per coniugare la gestione di pagamenti digitali con servizi e applicazioni di business in mobilità.

Tale omologazione dimostra l’impegno di Ingenico nel garantire sempre la piena conformità delle proprie tecnologie con i requisiti applicativi e di sicurezza imposti dalle organizzazioni internazionali e domestiche.

AXIUM DX8000 è un terminale innovativo e completo, ideale per la gestione di tutte le attività di cassa, sia in-store che in mobilità. Garantisce la gestione dei pagamenti elettronici in tutte le loro forme, compresi i wallet “Bancomat Digit”, confermando l’attenzione dell’azienda verso lo sviluppo di soluzioni multifunzionali che, sfruttando le opportunità offerte da Android, possono veicolare e gestire applicazioni di business, oltre al tradizionale pagamento.

Basato sulla piattaforma AXIUM e con sistema operativo Android 10.x, la soluzione Ingenico DX8000 gestisce funzionalità e servizi di pagamento tradizionali ed alternativi in un contesto di massima sicurezza (PCI PTS V6 compliant). Il terminale offre un’agile, veloce, completa, semplice e sicura user-experience sia al consumatore che all’esercente, favorita dall’innovativa user-interface.

Utilizzabile agevolmente in mobilità, grazie alle dimensioni ridotte, al peso contenuto ed alle batterie di lunga durata, il terminale è dotato di stampante veloce da 5,8 mm, schermo da 6″ e fotocamera anteriore e posteriore per la lettura di bar-code, QRcode e coupons.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Temporiti, Managing Director Italy e Head of TSS Italy, CEE and SEE: «La certificazione Bancomat ottenuta rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore di Ingenico e della rilevanza delle soluzioni Android nel mercato europeo e, in particolare, in Italia. È inoltre l’affermazione dell’attenzione e della cura riposte nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, in linea con le esigenze di un mercato, quello dei pagamenti, in costante e rapido cambiamento ed espansione».