La domotica MyHome_Up di Bticino allarga nuovamente i suoi orizzonti in termini di innovazione.

Con Bticino siamo già partecipi, ormai da qualche anno, ad uno stravolgimento del concetto di domotica in termini di forma e tecnologia grazie all’introduzione dei comandi digitali in estetica Living Now.

Questi infatti si presentano con un design veramente unico (senza placca, capacitivi, con icone led personalizzabili) ma soprattutto sono totalmente integrati con l’assistente vocale Amazon Alexa.

Bticino, prima di tutti, ha integrato nell’impianto elettrico i dispositivi di controllo vocale più diffusi e richiesti dal mercato e oggi gestire con la propria voce le funzioni domotiche (luci, tapparelle, scenari, musica, temperatura) è davvero semplice.

E anche quest’anno le novità non mancano.

Infatti è possibile espandere l’impianto grazie all’introduzione sul mercato di nuovi frame elettrificati punti misti, senza interventi di cablaggio.

Grazie ai nuovi frame, adesso è possibile progettare punti luce completi di comandi digitali (LUCE e FULL) affiancati da vari dispositivi: prese energia, prese USB di ricarica, lettore badge antifurto,ecc

I frame sono disponibili nella versione da 3 e 4 moduli nelle varianti nera, bianca e sabbia.

Questa è davvero una grande svolta.

Da oggi il cliente potrà ususfruire di un impianto domotico avanzato completo di tutto in totale estetica Living NOW sfruttando le tecnologie ad oggi più richieste: dal comando vocale Amazon Alexa alla fruizione, in locale e da remoto, dell’impianto tramite smartphone.

Inoltre, grazie all’App Digital Controls, l’utente finale, in totale autonomia, potrà modificare le funzioni associate ai comandi e le rispettive icone.