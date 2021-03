Insieme alle soluzioni innovative per la Smart Home della serie “with Netatmo”, BTicino presenta i prodotti a marchio “Netatmo”

BTicino amplia la sua offerta per la Smart Home con i prodotti a marchio “Netatmo”, che vanno ad arricchire e completare l’offerta di soluzioni connesse che permettono di vivere meglio e gestire in modo Smart e più sicuro le abitazioni.

Sulle pagine del suo sito internet espressamente dedicato ai professionisti – www.professionisti.bticino.it – BTicino presenta la nuova serie di prodotti innovativi, intuitivi e facili da installare, studiati per la sicurezza e il controllo del riscaldamento della casa intelligente.

I professionisti del settore potranno così avvalersi e presentare ai propri clienti di una delle più vaste serie di prodotti smart per la casa.

Oltre alle soluzioni della serie with Netatmo – di cui fa parte, ad esempio, il videocitofono (CLASSE 300X13E) che coniuga modernità e innovazione grazie alla comunicazione diretta tra smartphone e videocitofono – si aggiungono anche i prodotti Netatmo distribuiti da BTicino.

La serie Netatmo dedicata alla sicurezza della casa comprende:

la Videocamera Esterna Intelligente, con rilevamento persone, auto e animali e la Videocamera Interna Intelligente, con rilevamento persone, entrambe compatibili con i videocitofoni Bticino;

la Sirena Interna Intelligente con allarme, suoni preregistrati e sensore di vibrazione per il rilevamento manomissioni;

i Sensori di Apertura Intelligenti per porte e finestre con rilevamento di vibrazione, movimento, apertura/chiusura;

il Rilevatore di Fumo Intelligente con sensore di fumo fotoelettrico ad alte prestazioni.

Per la gestione del riscaldamento Netatmo propone, invece, il Termostato Modulante Intelligente compatibile con la maggior parte delle caldaie, il Kit base per il riscaldamento centralizzato ideale per gli appartamenti con riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento e la Valvola termostatica intelligente aggiuntiva per avere la temperatura desiderata in ogni stanza.

Tutti questi prodotti, dal design elegante, possono essere installati con estrema semplicità e permettono di controllare l’intero sistema di sicurezza o il riscaldamento della casa utilizzando l’App Netatmo Security o BTicino Home + Control.

BTicino e Netatmo: una partnership di successo

Fondata nel 2011, Netatmo progetta prodotti intelligenti per rendere le case più sicure e accoglienti.

Nel 2018 è stata acquisita da Legrand, di cui BTicino è capofila in Italia, per rafforzare la posizione in ambito IoT e Smart Home. Oltre allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per la Smart Home all’interno del programma «with Netatmo», i prodotti a marchio Netatmo distribuiti da BTicino complementano e arricchiscono l’offerta di soluzioni connesse che permettono di vivere meglio e gestire in modo smart l’abitazione.