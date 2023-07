Calcio: segui nitidamente tutte le partite con gli ultimi TV QLED 4K di TCL

TCL farà vivere a tutti gli appassionati di calcio un’estate “azzurra”, grazie alla partnership con FIGC e alle eccellenti tecnologie dei TV.

TCL da sempre si impegna nel sostenere l’intrattenimento sportivo. Grazie alle innovative tecnologie e alle prestigiose partnership sportive, l’azienda mira a migliorare l’esperienza di visione dello sport per milioni di persone, rendendola più piacevole e divertente che mai.

Il mese di giugno è stato denso di eventi sportivi di alto profilo, vedendo giocare diverse squadre Nazionali di calcio come Spagna e Italia – due team orgogliosamente sponsorizzati dal brand. E non finisce qui: nelle prossime settimane si terrà la fase finale del Mondiale di calcio femminile, dove vedremo scendere in campo le Azzurre.

TV QLED 4K TCL: il calcio all’ennesima potenza

La Serie C64 è dotata della tecnologia QLED, che offre una straordinaria espressione dei colori, riproducendo immagini nitide e con contrasti definiti.

Grazie al supporto dei formati HDR 10+ e Dolby Vision, l’esperienza di visione è ulteriormente migliorata, e l’audio Dolby Atmos e DTS assicura un’esperienza davvero coinvolgente ed immersiva

Inoltre, i TV Serie C64 sono dotati della funzione Game Accelerator, che permette di aumentare la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz in Full HD, per offrire un’esperienza gaming ottimale.

Disponibile in diversi formati da 43”, 50”, 55”, 65”, 75” e 85”, la Serie C64 di TCL è un vero e proprio “Best Buy” nel segmento di riferimento e rappresenta la soluzione ideale per il grande pubblico che vuole godersi la sua squadra di calcio del cuore in azione .

Luglio è il mese ideale per l’acquisto di questa serie grazie alle offerte dedicate sui vari canali di acquisto, sia fisici che online.

Focus su TCL

