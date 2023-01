Canon presenta imagePROGRAF TC-20, una nuova stampante desktop di grande formato destinata al mercato della stampa a bassissima tiratura – studi di architettura, ingegneria ed edilizia (AEC), strutture didattiche e settore ricettivo – e che garantisce stampe dettagliate e di elevata qualità, dal formato A4 al formato A1+. La semplicità di utilizzo, i nuovi flaconi inchiostro da 70 ml con pigmenti a quattro colori (BK/C/M/Y) che semplificano le operazioni di manutenzione, e il design compatto con alimentatore automatico (ASF) integrato, rendono l’imagePROGRAF TC-20 una soluzione ideale per i piccoli uffici o gli spazi di lavoro temporanei oltre che per l’home office.

imagePROGRAF TC-20 è una stampante compatta che può essere tranquillamente posizionata su una scrivania o su uno scaffale, in ufficio o a casa. Questa nuova soluzione supporta la stampa continua di 100 fogli A4 o 50 fogli A3 di carta comune o di un rotolo fino al formato A1+, ideale per progetti edilizi, disegni in rilievo e materiali per i punti vendita. La stampante è dotata del software Direct Print Plus, una soluzione gratuita, semplice e intuitiva che garantisce una qualità di stampa superiore, pari a quella dei modelli imagePROGRAF di fascia più alta, e compatibile con altri modelli della stessa serie.

“Negli ultimi anni, il modo di lavorare è cambiato rapidamente e in molti hanno adottato uno stile di lavoro ibrido, dividendo il proprio tempo tra casa e ufficio”, ha commentato Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe. “Con la diversificazione dei luoghi e delle modalità di lavoro, le operazioni sono sempre più distribuite in molteplici ambienti ed è cresciuta la necessità di stampanti di grande formato entry-level.”

“Grazie al design compatto, la nuova imagePROGRAF TC-20 è ideale per gli ambienti di lavoro moderni, adattandosi facilmente a piccoli spazi senza compromettere la qualità di stampa. La stampante integra anche un software di inoltro del lavoro, compatibile con altri modelli imagePROGRAF e supporta il lavoro ibrido, agevolando la stampa durante il passaggio tra ufficio e casa. Il suo pratico design semplifica la manutenzione da parte dell’utente e permette di stampare disegni dettagliati tipici dei settori AEC, dell’istruzione e ricettivo, il tutto supportando le aziende nell’affrontare le sfide future con soluzioni agili e reattive.”

Stampa di grande formato in piccoli spazi

La linea ergonomica della TC-20 è perfetta per chi lavora da casa ma ha esigenza di stampare in grande formato. Il design compatto ne consente l’installazione su qualsiasi scrivania o scaffale con un’esecuzione agevole di tutte le operazioni correlate alla stampa direttamente dal fronte della stampante, dal caricamento della carta al rifornimento dell’inchiostro. Diversamente da altre stampanti di grande formato, il supporto del rotolo è privo di asta centrale in modo da facilitarne l’installazione nei piccoli spazi e da parte dei meno esperti, è sufficiente infatti inserire e bloccare i supporti del rotolo su due lati.

Utilizzando l’applicazione web gratuita “PosterArtist[ ]” è possibile creare poster e opuscoli con estrema facilità, funzionalità perfetta per le strutture ricettive come ristoranti e negozi al dettaglio che hanno spesso necessità di stampare questo tipo materiale ma poco spazio per posizionare grandi dispositivi. “PosterArtist” offre inoltre una grande varietà di modelli che permettono di creare materiali in linea con le diverse esigenze degli utenti, modificando testo e immagini: anche chi non ha alcuna familiarità con la progettazione grafica può realizzare creazioni originali.

Stampa di qualità superiore, sempre, nei formati da A4 ad A1+

Come per i modelli di fascia più alta della serie imagePROGRAF, TC-20 integra il software gratuito Direct Print Plus che consente di controllare il layout di più file in diversi formati, tra i quali PDF, JPEG e TIFF. Grazie alle anteprime visualizzate sullo schermo è possibile stampare i progetti senza avviare l’apposita applicazione. È sufficiente selezionare il formato carta in Direct Print Plus o altro driver di stampa per passare facilmente dal rotolo ai fogli singoli e stampare in diversi formati, inclusi l’A4, A3 e A1+. L’Alimentatore automatico (ASF) integrato è in grado di stampare ininterrottamente su carta A3 o A4.

I quattro inchiostri a pigmenti a colori garantiscono colori vividi e qualità superiore, permettendo di stampare disegni ad alta definizione a casa o in altri ambienti di lavoro remoto con la stessa facilità con cui si stampa in ufficio. L’uso esclusivo di inchiostri a pigmenti consente una riproduzione nitida di piccoli caratteri e linee sottili, per risultati di elevata qualità. Questi inchiostri garantiscono inoltre una maggiore durata delle stampe esposte all’aperto.

Monitoraggio dei materiali di consumo via smartphone

imagePROGRAF TC-20 è dotata di un ampio serbatoio inchiostro che permette di stampare ininterrottamente e utilizza flaconi da 70 ml per tutti e quattro i colori (BK/C/M/Y) così da ridurre la frequenza della ricarica. Utilizzando l’app Canon Print Inkjet/SELPHY , è possibile controllare, direttamente dallo smartphone, la quantità rimanente di inchiostro e di carta sul rotolo, nonché aggiornare il firmware per un funzionamento ottimale del dispositivo.

I flaconi d’inchiostro sono progettati per evitare errori durante il rifornimento dei serbatoi: la loro forma è diversa per ogni colore e sull’imboccatura di ognuno appare il relativo colore. Inoltre, i flaconi sono stati pensati per agevolare l’installazione poiché è sufficiente inserirli nell’apposita imboccatura sul serbatoio per avviare il rifornimento dell’inchiostro che si interrompe automaticamente una volta raggiunto un determinato livello. È anche presente un meccanismo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di inchiostro, per un rifornimento senza inconvenienti.

La funzione “PIXMA Cloud Link”, disponibile nell’app, consente di stampare i documenti salvati o archiviati nel cloud. Ad esempio, un disegno creato in uno studio di progettazione e archiviato nel cloud può essere stampato da smartphone in un cantiere temporaneo e condiviso con il personale sul campo.

Progettata pensando alla sostenibilità

imagePROGRAF TC-20 contribuisce agli obiettivi di sostenibilità, offrendo un ridotto consumo energetico: 28W o meno quando in funzione. Canon ha inoltre ridotto i materiali di imballaggio e progettato flaconi di inchiostro semplici da riciclare. Grazie ai vantaggi per l’ambiente, incluso il fatto che il design è stato realizzato impiegando plastica riciclata, imagePROGRAF TC-20 si è aggiudicata il titolo di prodotto “Gold”, il più alto livello di certificazione nel campo delle apparecchiature di imaging, secondo il sistema di valutazione ambientale americano EPEAT .