Canon VarioPRINT iX-series festeggia un anno di successi

Presentata ad aprile 2020, la stampante inkjet a foglio singolo Canon varioPRINT iX-series ha registrato una rapida diffusione nel mercato delle arti grafiche. Gli stampatori commerciali, in particolare, hanno installato questa stampante per sostenere la crescita attraverso un’ampia gamma di applicazioni ad alto valore. Il 70% degli utenti sono aziende di stampa commerciali e online dedite alla produzione di applicazioni generiche, tra le quali: brochure, biglietti di auguri, opuscoli, cartoline e libri. Con oltre 100 unità vendute nel corso del primo anno, il sistema è apprezzato in tutto il mondo.

A fronte di tirature più basse, costi più elevati, tempi di consegna rigorosi e diversificazione dell’offerta, gli stampatori sono costantemente sottoposti alla pressante esigenza di accelerare la produzione. Molti hanno anche evidenziato la necessità di scendere a compromessi perché le tecnologie attualmente a disposizione consentono di garantire la produttività o la qualità, non entrambe. Canon ha creato varioPRINT iX-series per offrire una soluzione che potesse assicurare una qualità dell’immagine eccellente a costi contenuti su un’ampia gamma di supporti, oltre a livelli superiori di produttività, velocità e uptime.

Per Printmedien Ennetsee passaggio definitivo alla tecnologia inkjet

Oltre il 40% degli utenti varioPRINT iX-series è alla sua prima esperienza con un sistema di stampa Canon, avendo installato la soluzione per integrare altre tecnologie o per migrare dalla stampa offset o a toner liquido a quella inkjet digitale. Dopo l’installazione di una stampante varioPRINT iX2100, Printmedien Ennetsee AG, stampatore commerciale con sede in Svizzera, ha abbandonato completamente la stampa offset. Il titolare, Roman Nussbaumer ha dichiarato: «La stampa offset appartiene al passato, ora stampiamo tutto utilizzando la tecnologia inkjet».

Ancora Nussbaumer ha, poi, sottolineato come la stampante iX2100 abbia consentito all’azienda di snellire il processo di stampa e incrementare la produttività: «Con varioPRINT iX-series, possiamo produrre con tempestività, essere più efficienti e adattarci al mercato più velocemente. Utilizzando la tecnologia inkjet, possiamo completare il lavoro in un solo passaggio, ossia in sei, sette ore anziché nei due o tre giorni precedentemente richiesti dalla stampa offset. Allo stesso tempo, il sistema garantisce qualità elevata e stampe senza errori».

Nussbaumer spiega anche come la stampante inkjet sia facile da utilizzare e possa raggiungere una qualità di stampa superiore, aspetto essenziale per Printmedien Ennetsee AG: «Nell’arco di un mese dall’installazione del nuovo sistema, abbiamo ottenuto nuovi ordini che non avremmo mai potuto gestire con la stampa offset. La nuova stampante è facile da utilizzare e si può sempre contare sul prodotto finale. Le prove che abbiamo condotto hanno dimostrato che la qualità di stampa è pari, se non addirittura migliore, di quella offset. Questa nuova configurazione di produzione consente ora di essere più competitivi, anche a livello internazionale visto che abbiamo ricevuto ordini dall’estero».

Capacità mai viste con VarioPRINT iX-series anche per Seven Print

La stampante è stata anche valutata da Fogra e ha ottenuto la certificazione FOGRA51 per avere soddisfatto le specifiche Process Standard Digital (PSD) Print Check. I clienti hanno quindi la certezza che la tecnologia adottata raggiunge i livelli più elevati di fedeltà dei colori, coerenza, uniformità, risoluzione, nitidezza dei dettagli e stabilità di stampa.

Severn Print, un’azienda di stampa inglese attenta all’ambiente, ha ampliato il proprio corredo tecnologico con una varioPRINT iX2100 ad agosto 2020, riuscendo così ad accedere al mercato del POD ad alta definizione. L’azienda ha inoltre deciso di completare il sistema con le funzionalità di rilegatura automatica. La nuova stampante affianca una VarioPrint i300 e una ColorStream 3900 a modulo continuo e, dall’installazione, ha consentito a Severn di aumentare la propria capacità del 75-80%.

Mark Allington, Amministratore delegato e Titolare di Severn, parla dei vantaggi principali della nuova stampante: «Canon è veramente all’avanguardia nel campo della stampa inkjet e l’innovativa varioPRINT iX-series rappresenta un nuovo punto di riferimento. Il dispositivo garantisce una qualità superiore o pari a quella delle tecnologie offset, toner secco e toner liquido, oltre a più elevati livelli di uptime e affidabilità, senza dover scendere a compromessi sui costi. Ci consente di offrire ai clienti maggiori funzionalità, compresa la capacità di stampare su una gamma di supporti più ampia che spazia dai supporti non patinati da 60 g/m2 a quelli patinati da 350 g/m2. Ciò ci aiuterà a espandere la nostra base clienti, sia nazionali che internazionali».

Infine, come commentato da Hayco van Gaal, Vice Presidente della divisione Sales and Service, Commercial Printing EMEA di Canon Europe: «Siamo felici che varioPRINT iX-series abbia suscitato un così grande interesse nel mercato della stampa commerciale in tutto il mondo. Quando abbiamo presentato la stampante l’anno scorso, volevamo offrire agli stampatori delle arti grafiche una soluzione che consentisse di ottenere una qualità elevata senza dover scendere a compromessi sulla produttività o la versatilità dei supporti. È quindi incoraggiante ricevere dei riscontri dagli utenti che confermano la capacità della stampante di soddisfare qualsiasi esigenza, consentendo di superare le aspettative dei clienti, accettare nuovi lavori e incrementare il business».

varioPRINT iX-series ha consolidato il proprio successo nel mercato aggiudicandosi, nel 2020, un EDP Award. Inoltre, come tecnologia vincente del Keypoint Intelligence Outstanding Innovation Awards in Production Print, i giudici hanno definito varioPRINT iX-series come “la prima vera stampante inkjet a foglio singolo in grado di gestire diversi formati e grammature di supporti patinati e non patinati”.