Canvio Advance: l’hard disk che sa tenere anche i “segreti” dei migliori amici

È da poco passato il World Friendship Day (30 luglio), ma se è vero che chi “trova un amico, trova un tesoro” è importante celebrare i propri best e ricordargli il proprio affetto anche con piccoli gesti sempre più spesso. Proprio per questo Toshiba Electronics Europe propone un’idea regalo evergreen, valida 365 giorno l’anno: Canvio Advance, l’hard disk perfetto da regalare ai propri amici!

Questa soluzione di archiviazione Toshiba, dai case colorati e trendy, offre fino a 4TB di spazio di storage per salvare, e non rischiare di perdere, ogni momento prezioso. Grazie al suo design compatto e ultra-leggero – poco meno di 200 grammi (4TB) – è anche facilissimo da trasportare, per avere sempre con sé tutti i file più importanti.

Ma i suoi veri plus sono il software di backup automatico e quello di protezione. Da un lato un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo semplificherà il salvataggio dei file e cartelle preferite con frequenze d’esecuzione automatiche, scelte a seconda delle proprie preferenze ed esigenze; dall’altro il livello di sicurezza dei dati archiviati sarà a prova di hacker e curiosi grazie alla possibilità di impostare una password esclusiva scelta dall’utente proprietario!

C’è di più, con la tecnologia USB 3.2 Gen 1, questi hard disk portatili sono molto più veloci rispetto ai dispositivi USB 2.0, consentendo di trasferire velocemente ogni file.

Amici, non vi resta che provare: chi saprà tenere più a lungo un “segreto”?

Canvio Advance è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB e nei colori Rosso, Beige, Nero e Azzurro

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 64,99 € (1TB)