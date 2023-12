Come unire più feed in un solo caricamento

Mirakl è il motore di acquisizione delle offerte dei venditori utilizzato per la maggiore dai marketplace, una piattaforma nata per la standardizzazione dei caricamenti. L’uso pratico più evidente è quello di semplificare i processi di caricamento sui principali portali online.

Il caricamento su Mirakl di un CSV necessità del rispetto dello standard dei campi richiesti dal marketplace e di un unico link ad un listino omnicomprensivo.

Diverse aziende che fanno uso di Mirakl come IBS, Eprice e molte altre necessitano di inviare quindi più listini CSV provenienti da fornitori diversi rendendo l’intero processo particolarmente complesso.

Il pannello di back-office di Mirakl consente di inserire un solo link, Connecteed arriva in tuo aiuto proprio nello svolgere questo passaggio unificando più listini e generando un solo CSV.

Risolvere il problema del caricamento dei CSV su Mirakl grazie a Connecteed

Grazie a Connecteed puoi generare un numero illimitato di progetti e database, il database può essere alimentato da uno o più feed in ingresso in questo modo puoi raggruppare tutti i dati ricevuti dai fornitori. Ogni database di progetto può anche essere esportato con ricarichi e regole in diversi formati, in questo modo puoi modificarne i valori ed ottenere qualsiasi risultato desideri in termini di formattazione. A questo punto non resta che andare a vedere nello specifico il flusso di lavoro per organizzare e raccogliere in un unico link tutti i CSV dei fornitori.

Primo passo: Generare un progetto per ciascun listino in entrata

Una volta creata la demo passando per la homepage del sito di Connecteed, ti basta cliccare sul tasto per l’attivazione dell’account e seguire il procedimento per la registrazione di un account. Per registrarsi basta inserire nome, cognome, email, numero di telefono, accettare i termini e condizioni e la normativa sulla privacy e premere sul tasto per la conferma di registrazione. Di seguito puoi trovare un form in cui inserire alcune informazioni sulla tua azienda e dati personali. In conclusione, riceverai una mail contenente la tua password per accedere all’account.

Una volta entrato, la piattaforma ti presenta una pagina “Elenco dei progetti” in cui è visibile in segno “+” in basso a destra, da questo puoi creare un nuovo progetto. Per unire più feed da più fornitori basta creare un progetto per ciascun fornitore.

Ciascun progetto richiede un nome da inserire e un colore di riferimento che li renda riconoscibili.

Bisogna quindi creare un progetto per ciascun listino fornito dai fornitori in modo da poterli in un secondo momento. La situazione dovrebbe quindi essere la seguente:

Listino fornitore 1 – Link di export CSV #1

– Link di export CSV #1 Listino fornitore 2 – Link di export CSV #2

– Link di export CSV #2 Listino fornitore 3 – Link di export CSV #3

Così facendo si possono generare tre link export. Entrando all’interno del progetto del fornitore 1, bisogna dirigersi nella sezione “Import” nella colonna di sinistra e “cliccare sulla voce “Aggiungi Import”.

A questo punto basta inserire il nome che si intende dare al listino, impostare il tipo di Feed su “CSV”, inserire il tipo di separatore presente nel listino, la codifica e il valore quotato utilizzato, scegliere il tipo di sorgente e indicare i dati dell’host da cui prendere il file con username, password, porta e il nome del file seguito dal suffisso che specifica il tipo di file (in questo caso “.csv”). Salvando i dati, troverai un nuovo import salvato all’interno della sezione import. Dirigendoti nella sezione “Export”, puoi indicare le modalità di esportazione del Listino e scegliere “Link” come tipo di consegna del file. In questo modo si può ottenere un link di riferimento per ciascun listino.

Per ottenere i link, basta tornare nella pagina degli export, accanto ad ogni voce è presente il testo “Link” con cui si può ottenere il link per il singolo feed.

Secondo passo: unire i CSV in un unico file

Una volta applicato il procedimento descritto in precedenza per ogni listino ricevuto dai propri fornitori, bisogna creare un ulteriore progetto per la loro aggregazione, alimentarlo con i tre feed di prodotti dai Listini dei fornitori per quanti listini si intende caricare ed esportali in un unico link CSV. Questo link va poi utilizzato in upload al pannello del marketplace Mirakl. A questo punto il gioco è fatto.

Terzo passo: configurare la schedulazione degli import/export

In conclusione, va settata la configurazione della schedulazione per stabilire le tempistiche con cui devono essere aggiornati e caricati i listini. Per farlo bisogna dirigersi, all’interno dei singoli progetti, nella sezione “Schedulazione” nella colonna di sinistra. Il form presente in questa pagina consente di inserire fuso orario di riferimento, un orario di riferimento per il caricamento dei dati che di volta in volta verranno aggiornati, i giorni della settimana in cui si intende far svolgere il procedimento e salvare le preferenze stabilite.

Ad ogni avvio automatico, Connecteed esegue l’import e l’export dei dati. Nel caso di aggregazione di più listini da altri progetti, è fondamentale stabilire una corretta schedulazione orario dei progetti creati: i progetti dei listini ricevuti da fornitori impiegano dai 10 a 15 minuti per essere elaborati, questo significa che il progetto dedicato all’aggregazione dei listini dovrà essere schedulato almeno 20 minuti dopo rispetto agli altri per non commettere errori di caricamento. Così facendo si evitando problemi di sincronizzazione tra i feed.

Quindi, se si decidesse di impostare l’orario di schedulazione per i listini alle ore 11:00 come segue:

Il progetto dedicato alla aggregazione dei listini dovrebbe essere schedulato almeno per le 11:20 nel seguente modo: