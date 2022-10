Con KIOXIA esigenze hyperscale di nuova generazione

KIOXIA Europe ha annunciato l’ampliamento del suo vasto portafoglio di SSD per client, aziende e data center con l’aggiunta delle unità SSD NVMe KIOXIA della serie XD7P Data Center. Progettate per applicazioni hyperscale e server generici nel nuovo fattore di forma Enterprise and Data Center Standard Form Factor (EDSFF) E1.S, le unità XD7P sono la seconda generazione di SSD E1.S di KIOXIA con supporto SSD NVMe per data center Open Compute Project (OCP), dopo la serie KIOXIA XD6.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Ross Stenfort, ingegnere di archiviazione hardware di Meta: «Le esigenze di densità, potenza, prestazioni e manutenibilità di hyperscale stanno contribuendo della diffusione del fattore di forma PCIe 5.0, E1.S e della specifica OCP Datacenter NVMe SSD V2.0 per i data center. La serie SSD KIOXIA XD7P SSD supporta queste tecnologie di archiviazione per realizzare le esigenze hyperscale di nuova generazione».

Le unità SSD NVMe della serie XD7P per data center offrono prestazioni migliori nel complesso, con prestazioni di scrittura sequenziale e di lettura/scrittura casuale da 1,5 a 2 volte superiori rispetto al modello precedente. Le unità XD7P sono progettate secondo le specifiche PCIe 4.0 e NVMe 2.0, mentre è in fase di sviluppo la versione PCIe 5.0 con una velocità massima di interfaccia di 32 GT/s per corsia. Pertanto, l’XD7P verrà lanciato inizialmente come unità SSD PCIe 4.0. Le unità SSD PCIe 5.0 saranno lanciate in base alla domanda dei clienti.

Basata sulla tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH di 5°generazione di KIOXIA, la serie XD7P utilizza un controller brevettato di KIOXIA, che può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. Il fattore di forma E1.S sarà disponibile in altezze di 9,5 mm, 15 mm e 25 mm con opzioni di dissipazione del calore. Saranno disponibili capacità di archiviazione fino a 7,68 TB con una resistenza di 1 DWPD. Saranno disponibili anche opzioni di sicurezza TCG Opal SSC SED.

Come concluso da Frederik Haak, Senior Manager SSD Marketing, KIOXIA Europe: «Le piattaforme cloud ed edge di prossima generazione devono saper affrontare le sfide derivanti dai requisiti termici e di integrità del segnale. La serie XD7P appartiene alla nuova generazione di SSD Data Center PCIe e NVMe con fattore di forma E1.S di KIOXIA e rappresenta una scelta eccellente per Cloud e System Architect che si dedicano alla progettazione di piattaforme a prova di futuro».

Le unità KIOXIA XD7P sono adesso in fase di distribuzione per clienti selezionati dei data center.