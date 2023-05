Con Yard Management supply chain davvero unificata

Per espandere la sua visione e il suo operato nel mondo delle supply chain unificate, Manhattan Associates ha annunciato la nuova soluzione Manhattan Active Yard Management. Riprogettando la gestione dei depositi in modo da cooperare agevolmente con le soluzioni d’avanguardia che si occupano dello stock e dei trasporti su un’unica piattaforma cloud-native, Manhattan Associates punta a un’unificazione digitale laddove il settore della distribuzione e della logistica si incontrano nel mondo fisico.

Questo approccio unificato crea opportunità di ottimizzazione che non sarebbero possibili con i tradizionali sistemi frammentati. La soluzione innovativa rappresenta in forma digitale lo stock, fornendo agli utenti informazioni in tempo reale e aggiornamenti continui per aiutare i team a individuare rapidamente i rischi e le opportunità.

Con Manhattan Active Yard Management visibilità completa di ogni posizione

In questo modo, gli utenti hanno una visibilità completa di ogni posizione dei depositi e degli stock, dei carichi e del loro contenuto, delle operazioni relative ai beni in entrata e in uscita, oltre che delle informazioni relative agli arrivi previsti e ai flussi in corso all’interno dello yard.