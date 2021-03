Le nuove cuffie DECT Poly Savi 7300 Office Series certificate per Microsoft Teams garantiscono sicurezza e privacy durante le chiamate

Poly presenta la gamma Savi 7300 Office, l’ultima novità della sua famosa linea di cuffie wireless Savi.

Progettata con sicurezza DECT avanzata e sulla base dell’elevata esperienza di Poly per quanto riguarda la qualità audio, la gamma Savi 7300 Office garantisce la massima privacy e chiarezza durante le chiamate, soprattutto quando si realizzano in uffici open space come call center e centri di assistenza clienti.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da John Lamarque, vicepresidente e direttore generale dell’area Voice Collaboration di Poly: «La privacy e la sicurezza continuano a essere due delle caratteristiche più richieste dalle imprese di tutto il mondo, soprattutto dalle strutture che si dedicano ai servizi finanziari, all’amministrazione pubblica e all’assistenza sanitaria o dai contact center quando devono scegliere nuove cuffie per i loro team. È per questo che noi di Poly siamo pronti a rispondere a tutte queste esigenze con cuffie wireless di qualità professionale e sulle quali i nostri clienti possono fare sempre affidamento».

Con Poly Savi, la privacy delle conversazioni è al sicuro

La serie Savi 7300 Office dispone di un microfono con tecnologia Acoustic Fence di Poly, che garantisce che gli utenti ascoltino alla perfezione solo gli operatori durante le conversazioni telefoniche. Progettata con l’ultima versione della tecnologia wireless DECT, la gamma Savi 7300 Office soddisfa i requisiti più severi per quanto riguarda la sicurezza interna delle cuffie cordless. È progettata per il livello C di sicurezza DECT e, resa ancora più sicura grazie alla crittografia avanzata AES a 256 bit, offre lo stesso standard di protezione delle comunicazioni militari.

Prestazioni superiori soprattutto in aree di alta densità

L’introduzione del nuovo spettro DECT nella serie Savi 7300 Office fornisce una densità due volte superiore rispetto alle normali cuffie DECT e permette a più persone di lavorare nella stessa area senza compromettere la privacy. La gamma Savi 7300 Office è ideale per le imprese che normalmente gestiscono informazioni particolarmente delicate attraverso call center con alta concentrazione di cuffie, come per esempio nell’ambito della finanza e della sanità, dove è fondamentale offrire connettività e prestazioni sicure e di alta qualità indipendentemente dal numero di persone presenti nello stesso spazio quando si risponde a una chiamata.

Certificazione Microsoft Teams Open Office

Grazie alla sua tecnologia Acoustic Fence, Savi 7300 Office Series ha ottenuto la certificazione Microsoft Teams Open Office, che certifica che le cuffie captano solo la voce dell’utente, ma non il rumore provocato dal resto di persone che lavorano in un open space. Oltre alla certificazione Teams, la versione Teams di Savi 7300 Office Series è dotata di un pulsante specifico per Teams in modo che sia ancora più facile iniziare una riunione e ricevere le notifiche senza interferire nella qualità dell’audio.

Per Mohamed Alaa Saayed, ICT Industry Director & Fellow – Connected Work, Frost & Sullivan: «La necessità di sicurezza e privacy non è mai stata una richiesta così importante come lo è adesso per le aziende che utilizzano i dispositivi. I luoghi di lavoro come i call center sono spesso il punto di partenza per alcune delle conversazioni più importanti – in ambito sanitario, finanziario o di attenzione al cliente – e ciò converte la privacy e l’affidabilità delle cuffie Savi 7300 Office Series in alcune delle caratteristiche essenziali per garantire operazioni quotidiane sicure e senza interruzioni».