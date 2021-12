Corel: nuove versioni Pinnacle Studio Ultimate e PaintShop Pro

Corel ha presentato i nuovi prodotti per video e foto editing, Pinnacle Studio 25 Ultimate, PaintShop Pro 2022 e PaintShop Pro 2022 Ultimate.

Pinnacle Studio 25 Ultimate rende più semplice e veloce che mai la creazione di progetti mozzafiato in Pinnacle Studio ispirati alle produzioni cinematografiche, grazie ai nuovi Smart Object Tracking e Blend Modes, a funzionalità di mascheramento video potenziate, prestazioni migliorate e a una ricca gamma di possibilità creative.

La gamma dei prodotti PaintShop Pro 2022, con le due suite PaintShop Pro 2022 e PaintShop Pro 2022 Ultimate, è progettato per fotografi e content creator con qualsiasi livello di esperienza e offre nuove funzionalità di editing, che utilizzano la potenza dell’AI per semplificare notevolmente le attività complesse, e un’interfaccia ottimizzata che consente di creare immagini straordinarie in PaintShop Pro rapidamente e in modo molto semplice.

Pinnacle Studio 25 Ultimate

Pinnacle Studio 25 Ultimate offre una gamma di funzionalità di editing video avanzate ed effetti premium che permettono di superare persino le aspettative più elevate. I nuovi aggiornamenti includono:

· NOVITÀ! Blend Modes: ottimizza la creatività e dona un tocco artistico ai video creando effetti di sovrimpressione, unendo le aree mascherate, creando leggere sbordature e altri effetti colore e di esposizione.

· NOVITÀ! Smart Object Tracking: il nuovo tracciamento delle animazioni in grado di rilevare le forme consente di seguire qualsiasi oggetto nel video. Questa tecnologia automatizza il processo di ricreazione delle maschere, riconoscendo l’oggetto mascherato originale e tracciandolo nel video selezionato, e permette così di risparmiare tempo, in quanto non rende più necessario ricreare le maschere per ciascun fotogramma.

· NOVITÀ! Funzionalità di editing audio avanzato: le nuove funzionalità di editing audio rendono il suono nitido, cristallino e unico. Identifica ed elimina i suoni indesiderati con la funzionalità Riduzione del rumore, per assicurarti che la narrazione fuori campo o la traccia musicale si senta perfettamente. Modifica facilmente tonalità/frequenza dell’audio con Pitch Scaling e prova a sperimentare mixando diversi canali audio in surround sound 5.1.

· NOVITÀ! Importa video 8K: beneficia di contenuti dalle caratteristiche impareggiabili con risoluzione notevolmente superiore, colore eccellente e audio di incredibile qualità importando video in 8K.

· PERFEZIONATO! Creatore maschera in esclusiva nella versione Ultimate: crea a gestisci le tue maschere in modo più semplice ed efficiente con una serie di ottimizzazioni dell’interfaccia e degli strumenti. I nuovi tool di pittura raggruppati rendono più semplice lavorare con le forme raster o vettoriali e passare da una all’altra per perfezionare le tue maschere. Inoltre, beneficia di nuove funzionalità per convertire le maschere clip e tracciare maschere, importare progetti contenuti in maschere pannello e altro ancora.

· NOVITÀ! Ottimizzazioni richieste dagli utenti: in risposta al feedback della comunità di utenti, Pinnacle Studio 25 Ultimate ottimizza il flusso di editing con miglioramenti all’interfaccia utente e nuovi effetti creativi. Assumi pieno controllo dei tuoi titoli con l’Editor di titoli ottimizzato che include ora il check dei fotogrammi chiave per Dimensioni font e Colore. Sperimenta con controlli 3D migliorati e nuovi effetti creativi e beneficia di un processo di editing più veloce e fluido, grazie alle prestazioni potenziate all’interno dell’applicazione.

I controlli avanzati di Gradazione del colore di Pinnacle Studio 25 Ultimate ti garantiscono la libertà creativa necessaria per definire il tono e l’atmosfera della tua produzione con effetti colore di qualità cinematografica. Registra le schermate e le riprese della webcam e combina facilmente le riprese con l’editor MultiCam, usando MultiCam Capture Lite, per poi masterizzare i tuoi progetti su disco con oltre 100 menu e capitoli personalizzati usando Pinnacle MyDVD.

“Pinnacle Studio è noto per la sua ampia gamma di funzionalità ed effetti che permettono agli utenti di creare straordinarie produzioni video che esprimono il loro stile unico” ha affermato Prakash Channagiri, Director of Product Management per i prodotti video per Corel. “Con Pinnacle Studio 25 Ultimate, abbiamo reso ancora più semplice raggiungere risultati mozzafiato di tipo professionale, grazie a funzionalità che ottimizzano il flusso di editing e consentono agli utenti di applicare modifiche con incredibile precisione e controllo su ogni parte del loro progetto video.”

Pinnacle Studio 25 Ultimate fa parte della linea Pinnacle Studio che include anche Pinnacle Studio 25 Plus e Pinnacle Studio 25.

PaintShop Pro 2022 & PaintShop Pro 2022 Ultimate

Sofisticate, ma facili da usare, le potenti funzionalità di AI rendono semplice il fotoritocco avanzato e mettono a disposizione nuove opzioni creative, in modo rapido.

· NOVITÀ! Sostituzione sfondo AI: modifica in un istante lo sfondo di un’immagine. Il nuovo strumento Sostituzione sfondo AI rileva in modo intelligente le persone in una foto e vi applica delle maschere, consentendo di sostituire facilmente uno sfondo e di sperimentare con diverse scene, schemi di colore e altro ancora.

· NOVITÀ! Modalità Ritratto AI: l’immersiva tecnologia di PaintShop Pro analizza automaticamente e applica una sfocatura bokeh a uno sfondo. Qualsiasi scatto può essere ottimizzato aggiungendo uno sfondo leggermente sfocato, garantendo che il fuoco rimanga sul soggetto dell’immagine.

· PERFEZIONATO! Trasferimento stile AI: i miglioramenti alla funzionalità Trasferimento stile AI consentono agli utenti di applicare ancora più funzionalità artistiche alle immagini. Con le nuove opzioni Combina colori e Attenua immagine, gli utenti possono ora controllare e regolare il dettaglio, la texture e il colore delle immagini stilizzate.

Nuovi strumenti di editing e un flusso di lavoro perfezionato ottimizzano il processo di editing di qualsiasi fotografo.

· NOVITÀ! Strumento Cornice: le foto o altri oggetti raster possono essere collocati in modo rapido, semplice e intuitivo all’interno delle forme. Sono disponibili una varietà di forme e dimensioni utili per ottenere il risultato desiderato e accelerare la creazione di layout digitali. È possibile disegnare cornici da usare come pratici segnaposto oppure da apporre su un oggetto, un’immagine o un testo specifico, per un risultato raffinato.

· NOVITÀ! Formati supportati: l’estesa compatibilità di PaintShop Pro con numerose tipologie di file consente ai clienti di importare, salvare ed esportare le immagini in una grande varietà di formati. Ora, con il supporto HEIC e HEIF, gli utenti possono caricare le immagini catturate con un iPhone o iPad senza bisogno di convertire il formato del file.

· NOVITÀ! Contenuti creativi: porta la tua creatività a un livello superiore con nuovi pennelli, tavolozze colore, gradienti, motivi e ornamenti. I nuovi motivi possono essere scaricati da Registro benvenuto, mentre gli altri contenuti creativi sono già integrati in PaintShop Pro.

· PERFEZIONATO! Usability: la schermata di benvenuto ottimizzata è stata riprogettata pensando ai fotografi alle prime esperienze e agli appassionati. La nuova scheda Area di lavoro include esercitazioni integrate e contenuti formativi per aiutare a padroneggiare con facilità il prodotto. Le nuove anteprime in miniatura dei file recenti rendono il processo di navigazione molto più fluido. Inoltre, con la funzionalità di ridimensionamento che riconosce i contenuti, aggiungere effetti creativi come ombre discendenti, smussi interni ed esterni e texture alle immagini di grandi dimensioni è più efficace.

Esplora l’ulteriore potenza per l’editing di foto e video di PaintShop Pro 2022 Ultimate! Trai vantaggio da tutta la potenza e le capacità della suite e ottieni una raccolta di funzionalità e software premium, il tutto a un prezzo accessibile.

· NOVITÀ! Momenti salienti: crea rapidi video che mostrano i momenti più significativi delle tue avventure. Importa le tue foto e i tuoi video: in pochi minuti, la nuova funzionalità Momenti salienti analizza, estrae e riunisce le parti migliori, consentendoti di creare facilmente filmati con i momenti delle tue giornate.

· NOVITÀ! MultiCam Capture Lite: coinvolgi i tuoi spettatori, amplia il tuo pubblico e cattura video con MultiCam Capture Lite. Crea video di istruzioni o di gaming, registra filmati dimostrativi di prodotti e altro ancora, con questo software di registrazione semplice da usare.

· NOVITÀ! Painter Essentials 8: scopri un software di pittura divertente e privo di complessità, perfetto per gli utenti principianti, che ti ispirerà a sperimentare e ti farà innamorare della pittura digitale. Crea schizzi, disegni o dipinti partendo da una tela vuota usando pennelli realistici Natural-Media™ o sperimenta con la clonazione e l’AI basata sulle immagini.

I componenti aggiuntivi di PaintShop Pro 2022 Ultimate includono anche l’area di lavoro Sea-to-Sky, PhotoMirage Express, Corel AfterShot 3 e Corel Creative Collection.

“Indipendentemente dalle aspettative e dalla propria esperienza di fotoritocco, PaintShop Pro 2022 permette di creare, organizzare e condividere la propria storia visiva in modo semplice” ha dichiarato Chris Pierce, Director Product Management, Photo, Digital Art per Corel. “PaintShop Pro è conosciuto per il numero delle funzionalità e l’incredibile potenza fotografica professionale. Con quest’ultima release, abbiamo trovato nuovi modi di rendere l’intero processo di editing creativo più semplice e più divertente, per le diverse tipologie di utenti di software fotografici. Abbiamo sfruttato la potenza dell’AI per semplificare le attività più noiose, reinventare il flusso di lavoro dei fotografi grazie all’applicazione e produrre nuovo contenuti creativi, per offrire un’esperienza eccezionale dall’inizio alla fine. La versatile gamma di strumenti di PaintShop Pro 2022 può aiutare tutti a rendere ogni scatto il migliore.”

Prezzi e disponibilità

Pinnacle Studio 25 Ultimate, Pinnacle Studio 25 Plus e Pinnacle Studio 25 sono disponibili in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, polacco, ceco, russo, finlandese, danese, svedese e giapponese. Il prezzo di vendita consigliato di Pinnacle Studio 25 Ultimate è € 129,95, mentre per Pinnacle Studio 25 Plus è € 99,95 e di € 59,95 per Pinnacle Studio 25. È disponibile anche il prezzo di upgrade. I prezzi in euro sono da considerarsi IVA inclusa. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.pinnaclesys.com.

PaintShop Pro 2022 e PaintShop Pro 2022 Ultimate sono disponibili in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, russo, cinese tradizionale e giapponese. Il prezzo di rivendita consigliato di PaintShop Pro 2022 è di € 69,99 mentre per PaintShop Pro 2022 Ultimate è di € 89,99. I prezzi in euro sono inclusivi di IVA. Hanno diritto al prezzo di upgrade gli utenti registrati di tutte le versioni precedenti di PaintShop Pro (escluse le versioni non destinate alla vendita, OEM, e Academic). PaintShop Pro 2022 Ultimate offre l’applicazione PaintShop Pro principale in tutte le versioni linguistiche supportate. Alcuni componenti aggiuntivi in Ultimate potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue locali.