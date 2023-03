Cosa sono gli occhiali da sole smart e come funzionano

Unici nel loro genere e sempre più in voga, gli occhiali smart sono l’ultima tecnologia disponibile in tema di occhiali da sole. Quando si parla di tecnologia da indossare, ossia wearable, non si può non fare riferimento a questi favolosi accessori.

Cosa sono gli smart glasses

Gli occhiali smart, o smart glasses, sono dei dispositivi intelligenti che permettono di realizzare tantissime cose semplicemente indossandoli. L’utente infatti indossa questi accessori elettronici e li utilizza per svolgere delle attività tecnologiche, ad esempio ascoltare della musica, scattare foto, rispondere a delle chiamate, fare video e metterli online. Uno strumento che ha ottenuto da subito un enorme successo, conquistando tantissime persone e diventando uno fra gli accessori più utilizzati e apprezzati.

Gli smart glasses dunque si possono definire come dei pc indossabili. Chi decide di portarli ha la possibilità di visualizzare attraverso le lenti le informazioni di cui ha bisogno, usando, se possibile, anche dei comandi vocali che consentono di interagire con gli stessi occhiali. Nati nel 2013, gli occhiali smart si sono evoluti con il tempo e oggi troviamo modelli favolosi e all’avanguardia.

Il bello di questi occhiali è che consentono di ammirare tutto quello che c’è intorno, dando nel contempo la possibilità all’utente di visualizzare direttamente sul display nelle lenti varie informazioni come file audio e video, immagini e dati.

Gli smart glasses migliori

Fra gli smart glasses migliori ci sono quelli firmati Ray-Ban, nati da lunghe ricerche e partnership. All’apparenza appaiono come dei comuni e normali occhiali da sole, con le linee classiche e molto apprezzate del noto marchio Ray-Ban. Guardandole con più attenzione però scopriamo che si tratta di occhiali da sole straordinari, dotati di fotocamere che consentono di registrare dei filmati di qualsiasi cosa viene inquadrata sino a trenta secondi. Presente anche un’ottima parte audio con due speaker e un buon microfono integrato. I contenuti, ovviamente, si possono poi condividere facilmente sui social.

Chi ha già provato gli occhiali intelligenti di Ray-Ban sa bene quanto siano performanti. I video e le foto infatti sono di alta qualità, sia in condizioni di luminosità discreta che ottimale. Le funzioni si possono attivare semplicemente dalle asticelle, per riprodurre l’audio, come la musica e i podcast, ma anche rispondere a possibili chiamate in arrivo sul proprio cellulare, collegando gli occhiali nella modalità wireless.

I vantaggi sono numerosi. Prima di tutto gli occhiali smart permettono di catturare video e foto senza usare le mani, vivendo al massimo il momento. Troviamo poi una doppia fotocamera da 5MP che offre dei contenuti con una nuova dimensione e profondità. Le foto sono ad alta risoluzione (2592 x1944 pixel) mentre i video di qualità (1184 x 1184 pixel con 30 fotogrammi al secondo).

La fotocamera ha una regolazione automatica in base alla luce naturale per offrire scatti di alta qualità. Il LED per l’acquisizione si trova sul lato esterno e serve a segnalare che si sta scattando una foto o registrando un video. Tutto si può fare con un solo tocco: ascoltare musica, registrare un video, scattare una foto, ma anche alzare il volume di una canzone o rispondere a una chiamata.

Il controllo vocale Facebook Assistant permette di ideare dei contenuti e nel frattempo restare connessi con il mondo circostante senza dover per forza fissare uno schermo. Non solo: le montature sono particolari, alla moda e trendy, con le ultimissime tecnologie e disponibili anche graduate. Il design è compatto ed elegante, con la possibilità di ricaricare in movimento gli occhiali grazie all’uso del cavo di ricarica USB-C che è incluso con la dotazione degli smart glasses.