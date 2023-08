Creative Zen Air DOT: le nuove cuffie true wireless in-ear di Creative

Creative Technology annuncia il lancio di Creative Zen Air DOT, le nuove cuffie true wireless in-ear che offrono un concentrato di potenza grande come il palmo di una mano, per intrattenersi con suoni ben bilanciati e bassi potenti tutto il giorno, tutti i giorni ad un prezzo conveniente. Nonostante il peso di soli 33g, queste cuffie offrono più di quanto si possa immaginare, con driver al neodimio da 13 mm sintonizzati su misura, due microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC), una lunga durata della batteria fino a 24 ore, connettività Bluetooth® 5.3 e una certificazione IPX4, rendendole il compagno audio ideale adatto per tutti.

Le cuffie Creative Zen Air DOT vantano driver al neodimio da 13 mm sintonizzati su misura che offrono un audio potente e dettagliato con bassi profondi, medi chiari e alti nitidi, garantendo un ottimo audio bilanciato e ottimale. Insieme alla tecnologia Bluetooth 5.3 e a una durata della batteria fino a 24 ore (7 ore con una singola carica), gli utenti possono godere di un audio ininterrotto durante l’intera giornata, rendendole il compagno perfetto per gli spostamenti quotidiani, gli allenamenti o i viaggi. Inoltre, la certificazione IPX4 offre protezione dall’acqua, rendendole adatte per allenamenti intensi e attività all’aperto.

Dotate di due microfoni potenziati con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC), queste cuffie portano la qualità delle chiamate a un livello superiore. I microfoni integrati analizzano e filtrano il rumore di fondo indesiderato, fornendo un ingresso vocale cristallino per una migliore qualità delle chiamate, indipendentemente dall’ambiente circostante.

Infine, Creative Zen Air DOT si integra in modo fluido anche con i popolari assistenti vocali di terze parti come Siri e Google Assistant, offrendo un controllo senza mani e un maggiore comfort per un’esperienza realmente connessa.

Prezzi e Disponibilità

Le cuffie Creative Zen Air DOT hanno un prezzo di soli € 29,99 e sono disponibili su Creative.com