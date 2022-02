Da Commvault nuove capacità di sicurezza

Commvault ha annunciato la disponibilità generale della Feature Release 11.26, che comprende miglioramenti agli Intelligent Data Services pensati per rafforzare l’infrastruttura rispetto ai cyber attacchi e ottimizzarne il ripristino. In questo modo Commvault conferma il proprio impegno nel mitigare le minacce informatiche, tra cui il ransomware, in ogni tipo di infrastruttura – on-premises, cloud e multi-cloud.

I miglioramenti annunciato includono:

– Utilizzo di token di sicurezza hardware-based, insieme al supporto delle comuni card di accesso, che aiuta a rafforzare la postura di sicurezza dei clienti

– Impiego di metodi di autenticazione cloud altamente sicuri, tra cui AWS Key Management System (KMS) e Azure Key Vault

– Orchestrazione estesa del Disaster Recovery che ora include Object Storage e Big Data File System, per accogliere set di dati più grandi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ranga Rajagopalan, Vice President of Products di Commvault: «I miglioramenti di oggi sono focalizzati su solidi principi di cybersecurity e progettati per il cloud, pur continuando a proteggere i dati on-premises. I nostri Intelligent Data Services sono ormai un punto di riferimento del settore e consentono ai nostri clienti di essere sempre in grado di affrontare le ultime minacce, indipendentemente dal luogo in cui risiedano i loro dati. Le nuove integrazioni con i fornitori di cloud pubblico offrono supporto cloud-native per i workload più critici di oggi».

Commvault vanta oltre di 25 anni di successi nel data management e nell’innovazione volti ad aiutare aziende di ogni dimensione a proteggere e gestire i propri dati. La versione 11.26 consente ai clienti di soddisfare le loro mutevoli esigenze di protezione e ripristino dei dati grazie alla costante evoluzione dell’Intelligent Data Management Platform – una suite completa di strumenti che supporta le organizzazioni a gestire i dati e accelerare la crescita del business. Questi continui miglioramenti costituiscono un potente incentivo per i clienti al fine di mantenere aggiornate le loro implementazioni Commvault.