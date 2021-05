In risposta alle crescenti esigenze in termini di digitalizzazione, mobilità e telelavoro, IRIS si trova in una posizione di esclusività mondiale grazie al suo mouse scanner all-in-one, IRIScan Mouse Executive 2.

Questo alleato portatile è l’ideale per digitalizzare e archiviare qualsiasi tipo di documento in modo rapido e veloce. Aziende, studi legali e medici, liberi professionisti, studenti e privati non potranno più farne a meno: IRIS resta l’unica azienda al mondo a proporre sul mercato un mouse scanner venduto al prezzo consigliato di 79 euro.

IRIScan Mouse Executive 2: ecco come funziona

La digitalizzazione è sempre a portata di mano, grazie a questo mouse scanner all-in-one: è facilissimo da usare, basta posizionare il documento da digitalizzare sotto il mouse scanner. Quindi si preme il pulsante di acquisizione del mouse e lo si fa scorrere sul documento, che verrà visualizzato sullo schermo. Quando non si eseguono scansioni, il dispositivo funziona come un semplice mouse.

Esporta e modifica facilmente il contenuto in Word, PDF, Txt

IRIScan Mouse Executive 2 è in grado di digitalizzare documenti di qualsiasi formato: lettere, articoli, giornali, fotografie, biglietti da visita, appunti, disegni, ricevute… Una volta acquisito il documento, è possibile scegliere con un clic tra diversi formati di esportazione: PDF, immagine (JPG, PNG), Txt, Word, o Excel.

Il testo viene riconosciuto e diventa modificabile all’istante grazie al motore OCR di IRIS, famoso in tutto il mondo per la sua efficienza e precisione.

Mouse scanner: un must per il lavoro e la didattica a distanza

IRIScan Mouse Executive 2 è un dispositivo elettronico indispensabile che ti segue ovunque e svolge molteplici compiti nel quotidiano. Che tu lavori da casa, in ufficio o in viaggio, le tue abitudini non cambieranno.

Sia che si tratti di contratti, fatture o ricevute, sarà possibile digitalizzarli uno dopo l’altro.

Bastano pochi clic e il gioco è fatto! Condividi le tue scansioni via mail o direttamente sul Cloud. IRIScan Mouse Executive 2 non tarderà a diventare un dispositivo indispensabile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bernard de Fabribeckers, Responsabile Internazionale delle Vendite: «Siamo felici del feedback positivo che riceviamo ogni giorno sul nostro mouse scanner. L’esclusività mondiale di cui IRIS ora gode non fa che rafforzare la visione perenne della digitalizzazione mobile di cui IRIS è ormai pioniera da oltre 20 anni. In questi tempi di profondo cambiamento, con la diffusione del telelavoro cresce la necessità di strumenti pratici orientati alla produttività, alla portata di qualsiasi borsa e luogo di lavoro, e il mouse scanner è semplicemente un dispositivo intelligente. Un po’ come si impose la visione di Bill Gates, che nel 1980 annunciò un PC per ogni abitazione. Oggi è un mouse scanner per ogni PC».