Da Manhattan un cavo HDMI con Ethernet ad altissima velocità

Per collegare i dispositivi digitali e godere di un altissimo livello di qualità audiovisiva Manhattan ha presentato il nuovo cavo HDMI con Ethernet ad Altissima Velocità Certificato 8K a 60 Hz disponibile in tre diverse lunghezze (1 m, 2 m e 3 m) che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di utilizzo.

Manhattan, sempre attenta allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate propone il nuovo cavo HDMI con Ethernet ad Altissima Velocità Certificato 8K a 60Hz in grado di trasferire dati audiovideo da un dispositivo all’altro con risoluzioni Ultra HD per offrire un’esperienza multimediale di altissima qualità.

Il modello ICOC HDMI21-8-030MH di categoria Ultra High Speed garantisce un’altissima velocità di trasferimento dei dati fino a 48 Gbps e una gamma di risoluzioni video certificata a 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz fino a una distanza di 3 metri senza perdere nessun dettaglio visivo.

Si tratta di un cavo con tecnologia di ultima generazione HDMI 2.1 (High Definition Multimedia Interface) in grado di permettere la simultanea trasmissione digitale di audio e video ad alta definizione. Certificato con licenza ufficiale e a prova di futuro per applicazioni AV e di gioco di fascia alta, è capace di supportare le tecnologie d’avanguardia Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR dinamico per un contrasto superiore e colori brillanti, e eARC (enhanced Audio Return Channel) per consentire i formati audio più avanzati.

Inoltre, è dotato di tecnologia HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) per permettere di controllare vari dispositivi tra di loro, ricorrendo ad un solo telecomando e HDMI-HEC (Ethernet Channel) per aggiungere connettività di rete ad un collegamento HDMI senza richiedere un cavo di rete separato. Oltre ad altre funzionalità migliorate, come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), il Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM).

Il connettore presentato da Manhattan si contraddistingue anche per la qualità dei materiali usati come la doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) esterne, la guaina in tessuto intrecciato resistente ai grovigli e i contatti dorati per una lunga durata nel tempo, con una garanzia di 3 anni.

Il cavo HDMI con Ethernet ad altissima velocità certificato 8K a 60Hz firmato Manhattan è disponibile in tre diverse lunghezze: 1 m, 2 m e 3 m (rispettivamente nei modelli: ICOC HDMI21-8-010MH, ICOC HDMI21-8-020MH e ICOC HDMI21-8-030MH) ed è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di porta HDMI: TV, proiettori, monitor, notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco, PlayStation (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e molto altro ancora.