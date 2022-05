Da MEDION arrivano due nuovissimi Notebook da 17”

Sono due i nuovi notebook in lancio ad Aprile di MEDION, la multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo, nuovo marchio per ogni esigenza, dalla scuola al lavoro. La forte specializzazione dell’azienda tedesca e la grande qualità dei prodotti sono sempre caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ormai divenuti fondamentali nella vita di tutti i giorni, dall’ufficio al lavoro al gioco i nuovi notebook da 17” sono arrivati sullo store MEDION di Amazon.

Semplicemente potente: questo è MEDION AKOYA S17405. Grazie al nuovo notebook MEDION® si ottiene un aumento della produttività dovuto al processore Intel Core i5 di 11a generazione che proietta verso il futuro. La CPU rende il notebook efficiente in tutte le situazioni, sia che si tratti di software ad alta intensità di calcolo o di intrattenimento multimediale in alta risoluzione. Il Display Full HD da 17,3″ con Tecnologia IPS fa vivere le serie, film e giochi su uno schermo Full HD di grandissima qualità a 1.920 x 1.080 pixel. Colori ricchi e contrasti chiari rendono i contenuti home theater un piacere e fanno brillare anche la collezione di foto. La tastiera retroilluminata è un must have per non dipendere dalla luce ambientale in movimento. I singoli tasti sono quindi perfettamente visibili anche al buio, in modo da avere sempre una panoramica, indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando il notebook per lavoro o per giocare. Utilissima la funzione di ricarica rapida di MEDION AKOYA S17405: grazie alla tecnologia di ricarica rapida il notebook è di nuovo pronto in tempo record. In soli 60 minuti, è possibile caricare la batteria da 0 a circa l’80%.

Eleganza e praticità, questo è: MEDION AKOYA E17201 dal design ultra sottile in alluminio. Il nuovo notebook monta un processore Intel Premium Silver N5030 con grafica Intel UHD (1,10 GHz fino a 3,10 GHz) che offre immagini straordinarie in un display Full HD fluido. Video, immagini e contenuti multimediali prendono vita con una chiarezza e una dinamica fluida senza precedenti. MEDION AKOYA E17201 monta Windows 11: l’unico “posto” per tutto ciò che serve in famiglia e con gli amici oltre a una serie di strumenti che rendono più facile lavorare in modo davvero efficiente: l’elegante 17” ha tutto il necessario anche per il futuro. Lo schermo Full HD garantisce la perfetta brillantezza e chiarezza con la massima qualità a 1.920 x 1.080 pixel facendolo diventare ideale per l’intrattenimento. La tecnologia Dolby Audio significa avere un suono armonioso a tutto tondo. Le voci sono evidenziate per una migliore comprensibilità. Il suono surround virtuale offre un’esperienza di ascolto intensa sia tramite cuffie che notebook. Grazie allo spettro sonoro esteso, sarà possibile vivere musica, i film e la TV in modo più armonioso che mai.