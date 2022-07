Da QNAP un nuovo NAS All Flash economico e potente

QNAP Systems ha annunciato al mercato il nuovissimo TS-h1290FX, il primo NAS All Flash PCIe 4.0 e U.2 NVMe/SATA in formato tower.

Pensato per ambienti di lavoro dove la collaborazione e la condivisione di video ad alta risoluzione non rappresentano un’opzione, bensì un’esigenza imprescindibile, il nuovo NAS di QNAP garantisce performance ad altissimo livello, tra cui processori AMD EPYC 8/16-core, connettività 25GbE e 10GbE integrata, espansione PCIe Gen 4 ed una capacità di archiviazione scalabile in termini di petabyte.

Il NAS All Flash TS-h1290FX offre inoltre IOPS di lettura/scrittura casuale fino a 816K/318K iSCSI 4K, per applicazioni a uso intensivo di dati, come il trasferimento di file multimediali di grandi dimensioni, modifica in tempo reale di video 4K/8K e applicazioni di virtualizzazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jason Hsu, Product Manager di QNAP: «All’interno di uffici e aziende moderne, non sono più concepibili intere stanze dedicate a server che generano livelli altissimi di rumore e calore. Ecco perché abbiamo pensato a un prodotto come il TS-h1290FX: racchiuso in un formato tower con sistema di raffreddamento silenzioso, offre prestazioni eccezionali grazie ad un processore di livello server, un’archiviazione SSD U.2 NVMe all-flash, e al sistema operativo di livello enterprise QuTS hero di QNAP. Con queste caratteristiche, il TS-h1290FX è una soluzione di archiviazione formidabile, perché offre una potenza eccezionale per affrontare flussi di lavoro impegnativi, in team e anche online, che prevedono la condivisione di file anche di grandi dimensioni».

Ideale per gestire molti file video, backup veloci e uno scambio di dati molto snello

Dotato di un design elegante, ma anche di un’archiviazione scalabile e di un sistema di raffreddamento estremamente silenzioso, il TS-h1290FX è la soluzione ideale soprattutto per le piccole e medie imprese o per gli studi professionali che hanno la necessità di gestire molti file video, di backup super veloci e di uno scambio di dati molto snello.

Completamente compatibile con le soluzioni software mainstream, rappresenta il prodotto ideale in tutti contesti dove vi sia una richiesta elevata di banda, ad esempio la modifica in tempo reale di video 4K/8K da parte di più utenti contemporaneamente.

Con il nuovo TS-h1290FX, QNAP si è concentrata non solo sulla estrema semplificazione dei flussi di lavoro – con una connettività diretta fino a 20 PC/workstation quando utilizzato con schede di rete PCIe di QNAP – ma anche sul garantire agli utenti la massima concentrazione abbattendo nettamente i livelli di rumorosità, grazie al raffreddamento senza ventole della CPU e alla ventola di sistema da 90mm.

Per la massima velocità di trasmissione dei dati, il TS-h1290FX dispone di quattro slot PCIe Gen 4 che consentono l’installazione di schede di espansione QNAP da 2,5/5/25/40/100 GbE. Con un design scalabile, pensato per andare incontro alle continue esigenza di crescita delle aziende moderne, offre la possibilità di collegare diversi alloggiamenti di espansione (come il TL-D800C o TL-D800S), con una capacità di archiviazione in termini di petabyte. Inoltre, grazie all’adattatore QDA-UMP4 di QNAP, il TS-h1290FX può usare gli SSD M.2 PCIe Gen4/Gen3 come alternativa economica ai costosi SSD U.2 PCIe NVMe.

Il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS assicura la massima flessibilità nella gestione delle operazioni di archiviazione, ma è allo stesso tempo garanzia in termini di protezione completa dei dati, prestazioni ottimizzate e semplificazione delle attività e del workflow aziendale.