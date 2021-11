Da Sharp idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale

il Natale è in arrivo e Sharp propone alcune belle idee regalo da mettere sotto l’albero.

Per chi ama guardare i film con un audio cinematografico, c’è la Soundbar Sharp HT-SBW202. Questa soundbar Sharp porta l’esperienza audio cinematografica nel salotto di ogni casa. Dotata di subwoofer wireless, è la soluzione ideale e conveniente per migliorare il suono di qualsiasi TV a partire da 40 pollici, perfetta per le giornate a casa all’insegna del relax. La soundbar HT-SBW202 vanta una linea elegante e senza tempo che la rende perfetta per l’abbinamento con qualsiasi modello di TV ed è dotata di tre modalità di equalizzazione (News, Movie, Music) che restituiscono il suono migliore in base alle esigenze degli ascoltatori. Non da ultimo, il potente subwoofer wireless assicura bassi cinematografici senza l’intralcio dei cavi. La soundbar Sharp HT-SBW202 è disponibile nei migliori negozi di elettronica e online. Prezzo raccomandato: 189 euro.

Per chi è attento al benessere ma non vuole dimenticare il design, la proposta è di purificatori d’aria premium UA-KIL60E-W e UA-KIL80E-W. Questi purificatori d’aria, potenti ed efficienti, sono dotati dell’innovativa tecnologia Plasmacluster Ion e di un sistema di sensori intelligenti, oltre a un sistema di filtraggio a quatto stadi. Entrambi i modelli hanno un design piacevole e sono dotati di un complesso sistema di sensori intelligenti, che controlla costantemente l’aria della stanza e adatta automaticamente la modalità di funzionamento dei dispositivi alle condizioni rilevate, per garantire un risultato ottimale. Con il loro stile minimal e gli angoli arrotondati, l’UA-KIL60E-W e l’UA-KIL80E-W possono essere collocati in qualsiasi ambiente.

I purificatori d’aria premium Sharp UA-KIL60E-W e UA-KIL80E-W sono disponibili nei migliori negozi di elettronica e online. Prezzo raccomandato: rispettivamente di 1.299 e 1.499 euro.