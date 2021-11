Da Shuttle due nuovi mini-PC

Shuttle, pioniere dei mini-PC, lancia ora due mini-PC a ingombro ridotto di appena 1,3 litri che possono essere utilizzati anche al di fuori dell’ufficio. Dietro alle denominazioni DL20N e DL20N6 si nascondono due Barebone senza ventola della famiglia “XPC slim” con due classi di potenza.

– Adatti per il funzionamento continuo

– Tre diversi collegamenti monitor

– Opzione WLAN e 4G

– Ampia gamma di accessori

Il modello XPC slim DL20N funziona con un processore Intel Celeron N4505 Dual Core. Il DL20N6 di Shuttle integra invece un processore Intel Pentium Silver N6005 con CPU Quad Core. È possibile scegliere il modello adatto alle esigenze del progetto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH: «I Barebone Shuttle di questo formato, ad esempio i precursori del modello DL10J, vengono utilizzati, con nostra grande sorpresa, anche dove non ce lo saremmo mai aspettati. La loro flessibilità e affidabilità li rende ideali per l’uso nei chioschi, nelle applicazioni di controllo e nel Digital Signage».

Questi mini-PC silenziosi e che non richiedono manutenzione dispongono di numerosi e comodi collegamenti. Tra questi rientrano tre diversi collegamenti monitor, porte COM e USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbit. Entrambi i modelli possono essere avviati anche da remoto e dotati di moduli 4G. Nel case piatto in acciaio trovano posto una memoria RAM da 16 GB, una unità da 2,5” e nello slot M.2-2280 un veloce iSSD NVMe.

Sono opzionali le basi per il funzionamento in verticale (PS02), un cavo per collegare il pulsante di accensione remoto Remote Power On (CXP01), un modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un cavo di collegamento VGA (telaio di montaggio da 19” (PRM01), un kit di montaggio con guida DIN (DIR01) e un kit LTE per slot da 2,5” (WWN03).

Il prezzo consigliato da Shuttle è di 282 euro per l’XPC Barebone DL20N e di 343 euro per l’XPC Barebone DL20N6 (incl. IVA 22%). Entrambi i modelli sono già disponibili in commercio.