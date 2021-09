Desktop e workstation: Fujitsu ridisegna l’home office

Fujitsu ha annunciato una nuova generazione di desktop e workstation progettata per tutti coloro che hanno bisogno di agilità, potenza e flessibilità per lavorare in contesti di home office. Attenta alle esigenze di milioni di persone in tutto il mondo che lavorano in ufficio o da casa, Fujitsu ha creato una nuova generazione di dispositivi che consumano meno energia e funzionano silenziosamente – senza tuttavia alcun compromesso in termini di prestazioni.

La gamma completa dei nuovi desktop Fujitsu ESPRIMO e delle nuove workstation CELSIUS di undicesima generazione è dotata dell’ultimissimo chipset Intel e dei processori Intel Core di 11’ generazione per garantire performance superiori a fronte di consumi di energia ridotti.

In Italia, i nuovi prodotti di 11’ generazione saranno commercializzati in esclusiva assieme a tutti gli altri prodotti e soluzioni dell’offerta Fujitsu da FINIX Technology Solutions, partner di riferimento di Fujitsu per il nostro Paese.

All’interno della nuova gamma spicca il modello FUJITSU ESPRIMO G5011, un elegante mini desktop PC ultracompatto proposto all’interno di un sottile chassis con un volume di soli 0,86 litri. Ideale per un’installazione fuori dalla vista – dietro a un monitor o sotto a una scrivania, per esempio – il nuovo ESPRIMO G5011 è una soluzione eccellente per sale riunioni e spazi di lavoro collaborativi, strutture per conferenze e aule, oltre naturalmente che per gli ambienti home office.

Un’altra novità è rappresentata dal modello CELSIUS W5011, una delle desktop workstation di fascia entry-level più espandibili del mondo. Subito pronta per scenari applicativi complessi come CAD, CAE, multimedia, progettazione e visualizzazione, questa unità garantisce prestazioni elevate grazie a potenti processori Intel Xeon W-1300 affiancati dai miglioramenti apportati a velocità di I/O e memoria. Le performance grafiche estremamente nitide si basano su un doppio slot per l’installazione di schede grafiche RTX a piena lunghezza fino al modello NVIDIA RTX A50002. Questo nuovo sistema possiede anche un’enorme capacità di memorizzazione e permette di lavorare trasparentemente con grandi file di dati attraverso SSD NVMe PCIe Gen4 per un trasferimento delle informazioni ad alta velocità.

Desktop e workstation: disponibilità e prezzi

In Italia, nuovi dispositivi per client computing FUJITSU ESPRIMO e CELSIUS di undicesima generazione potranno essere ordinati a partire da settembre da FINIX Technology Solutions. I prezzi varieranno a seconda delle specifiche e del mercato.