Display LCD Panasonic per contenuti digitali in spazi pubblici e privati

Panasonic ha annunciato due serie di display LCD professionali 4K UHD di nuova generazione, progettati per l’utilizzo in qualsiasi luogo e per applicazioni in spazi pubblici, contesti aziendali ed educativi. La serie Panasonic SQE2 si propone di sostituire la serie SQE1, offrendo un display avanzato progettato per il funzionamento 24 ore su 24, con un superiore livello di nitidezza garantito dalla presenza del pannello antiriflesso ad alte prestazioni, caratteristiche che fanno di questo display il prodotto ideale per l’utilizzo in ambienti luminosi o per installazioni pubbliche. La serie CQE2, invece, è stata pensata per sostituire la serie CQE1 e si presta per l’utilizzo in sale conferenze e aule, grazie alla sua capacità di offrire un funzionamento continuo di 16 ore giornaliere e flessibilità di connessione. Le ampie line-up, da 43 a 98 pollici, saranno disponibili nel secondo trimestre del 2023.

La serie premium SQE2 offre un’eccellente qualità di visualizzazione

La serie SQE2 è progettata per garantire contenuti digitali qualitativamente superiori in ambienti quali sale conferenze, anche molto illuminate, spazi di collaborazione e all’interno dei punti vendita. Essa offre display con una luminosità di 500cd/m² e un pannello antiriflesso, con un trattamento antiriflesso con un Haze del 25% (aumentando al 28% sul display TH-86SQE2W da 86 pollici), in grado di ridurre il riflesso della luce circostante e di migliorare notevolmente la visibilità in tutti i casi d’uso.

Al fine di garantire agli utenti la massima flessibilità e un aspetto pulito senza set-top-box o cavi, la serie SQE2 è dotata di slot per le specifiche Intel® SDM che supportano applicazioni quali, ad esempio, digital signage e broadcast, utilizzando un PC, una morsettiera o un sistema di presentazione wireless integrato.

La serie CQE2 offre un ampio ventaglio di funzionalità e connettività

Panasonic ha anche annunciato l’arrivo della serie CQE2 di fascia entry-level, che offre un maggiore livello di luminosità rispetto alla serie precedente, arrivando a 500cd/m2 1 . Tutti i modelli sono dotati di un pannello LCD 4K da 3840 x 2160 pixel, che offre una qualità dell’immagine ad alta risoluzione di circa 8,29 milioni di pixel, quattro volte superiore al Full HD. I display CQE2 possono funzionare ininterrottamente fino a 16 ore, caratteristica che fa di questo dispositivo la soluzione ideale per installazioni in aule didattiche e in sale conferenze. Il modello di punta TH-98CQE2W garantisce un funzionamento 24 ore al giorno.

Funzionalità eccellente per entrambe le serie

Grazie alla presenza di un pannello resistente, entrambe le serie possono essere installate verticalmente2 o con un angolo di inclinazione. Entrambi i display sono dotati di un sistema operativo Android e sono compatibili con browser HTML5, per un facile utilizzo anche nei casi di digital signage. La funzionalità Bluetooth consente di collegare dispositivi come mouse e tastiera, semplificando il funzionamento dei browser e delle applicazioni Android. Le due serie sono inoltre dotate di funzionalità Wi-Fi, che offre la possibilità di visualizzare in modalità wireless le immagini da un PC o da un dispositivo3 Android.

Per una facile connettività senza convertitori o switcher, entrambi i display sono dotati di HDMI (in x 4), USB type-C (15W) e USB-A (x 3). La serie SQE2 dispone, inoltre, di uscita digitale e DisplayPort. Il controllo è possibile tramite seriale o LAN. Sono inoltre possibili il controllo simultaneo e la gestione dei gruppi di display su una rete.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Vanessa Lovric, European Product Marketing Manager for Visual Systems Solutions di Panasonic Connect Europe: «L’uso più intensivo di contenuti digitali in spazi pubblici e privati, caratterizzati dalla presenza di maggiore luce naturale pensata per aumentare il benessere, ha sollevato la necessità di fare affidamento su display progettati per soddisfare esigenze in continua evoluzione. Queste due serie SQE2 e CQE2 di nuova generazione rispondono proprio a questo obiettivo, offrendo una migliore qualità di visualizzazione anche in ambienti molto illuminati, un ampio ventaglio di funzionalità e flessibilità di connessione senza precedenti».