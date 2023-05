Dispositivi rigenerati nel portfolio di stampanti Canon

Non senza un certo orgoglio, Canon ha presentato imageRUNNER ADVANCE ES, una nuova gamma di dispositivi rigenerati che amplia il portfolio di stampanti Canon.

Completa di modelli a colori e in bianco e nero, la nuova gamma è composta da prodotti realizzati utilizzando almeno il 90% di parti usate. Il tutto offrendo le potenti funzionalità delle rinomate stampanti imageRUNNER ADVANCE di terza generazione.

Dispositivi rigenerati per avere sempre meno rifiuti elettronici in giro

Con questo lancio Canon punta a fare un nuovo passo avanti verso la riduzione del proprio impatto ambientale, grazie alla diffusione di dispositivi rigenerati. Contribuire realmente all’attuazione del principio di economia circolare significa focalizzarsi sul prolungamento della vita utile di parti e materiali dei propri prodotti.

La nuova gamma imageRUNNER ADVANCE ES sostiene questo impegno utilizzando almeno il 90% di parti esistenti durante il processo di rigenerazione.

La nuova gamma ES si fonda sul successo ottenuto dalla serie imageRUNNER ADVANCE EQ80, l’attuale offerta Canon di dispositivi rigenerati realizzati utilizzando fino all’80% di parti esistenti.

La gamma ES comprende tre prodotti: imageRUNNER ADVANCE C5560i ES, C5560i ES+ e il modello in bianco e nero 4545i ES, rigenerati presso lo stabilimento dedicato di Canon che ha sede a Giessen, in Germania. Le stampanti imageRUNNER ADVANCE di terza generazione vengono smontate, scrupolosamente pulite, testate e ricostruite. Una volta soddisfatti i rigorosi standard di qualità, questi dispositivi vengono rivenduti a un prezzo inferiore rispetto a quello dei dispositivi nuovi.

Un ambiente di lavoro ibrido e sostenibile

Coniugando funzionalità di sicurezza e uniFLOW Online Express, soluzione integrata per la gestione della stampa in cloud, la gamma ES supporta la stampa on demand e garantisce prestazioni affidabili e massima produttività nel moderno ambiente di lavoro ibrido. Il design si inserisce perfettamente nelle flotte di stampa nuove ed esistenti, permettendo alle aziende di espandersi in modo più sostenibile. Grazie agli accessori rigenerati, che comprendono un Inner Finisher, un Booklet Finisher e uno Staple Finisher, la nuova gamma punta a prolungare la vita di tutti i prodotti collegati al processo di stampa documentale, ben oltre la sola stampante.

“Siamo consci della responsabilità che abbiamo in qualità di azienda produttiva, e dell’impegno necessario a limitare il nostro impatto ambientale. Per questo offriamo ai clienti una gamma di modelli che includono dispositivi rigenerati, ricondizionati e nuovi”, ha commentato Marc Bory, Vice Presidente di Digital Printing & Solutions Marketing and Innovation di Canon Europe.

“Un modo concreto per affrontare le crescenti sfide ambientali è contribuire all’economia circolare prolungando la vita utile di parti e materiali. La nuova gamma imageRUNNER ADVANCE ES è prodotta con parti riciclate, riparate e riutilizzate almeno al 90%. Al tempo stesso viene sottoposta a test rigorosi per garantire la massima qualità. Le innovative funzionalità integrate permettono alle aziende di aumentare la produttività e ottimizzare il flusso di lavoro, avvalendosi di dispositivi eccellenti completi di garanzia al pari dei nostri prodotti nuovi.”