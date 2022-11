Eaton: una nuova gamma di Pannelli di Controllo touch potenti e flessibili per ampliare le attività di controllo e visualizzazione

Eaton, leader a livello globale nella gestione dell’energia, presenta XP-504, una gamma di pannelli di controllo (PC) touch di nuova generazione parte della famiglia di prodotti XP500, che comprende potenti PC industriali dal design moderno e sottile, in grado di offrire un’implementazione ottimale anche per le attività di visualizzazione e controllo più impegnative.

Dotati di 1,6 GHz e 8 GB di RAM ed efficienti dal punto di vista energetico, i PC touch panel possono essere utilizzati per diverse attività di controllo grazie al potente processore quad-core Intel® Atom x7-E3950. Basati sul sistema operativo IoT Windows 10, offrono una piattaforma aperta per un’ampia gamma di applicazioni software e strumenti specifici del Cliente. I pacchetti software preinstallati – Galileo Open per la realizzazione di visualizzazioni sofisticate o Visual Designer come soluzione SCADA – riducono i tempi di realizzazione del progetto e semplificano la messa in servizio. Inoltre, gli utenti beneficiano di un elevato grado di flessibilità di progettazione del sistema, poiché i PC industriali XP-504 sono disponibili come Panel o Box PC con terminale separato. A seconda della versione selezionata, il display può essere installato fino a 100 metri di distanza dal box PC. Dotati di tutte le omologazioni necessarie, i dispositivi sono adatti ad essere utilizzati sia nell’industria e nell’automazione degli edifici, sia per le applicazioni più esigenti nell’industria di processo o nel settore marittimo.

I dispositivi della serie XP-504 sono disponibili con display widescreen da 10,1, 15,6 e 21,5 pollici e, attraverso il pannello in vetro anti-sfondamento liscio e antiriflesso, offrono un’immagine cristallina, anche da un angolo di visione acuto. Inoltre, l’elevato grado di protezione (IP65 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore) consente l’utilizzo dei dispositivi in ambienti industriali difficili e in applicazioni pericolose nell’industria di processo.

Grazie alla tecnologia Projected Capacitive Touch (PCT), la gamma XP-504 consente un funzionamento multi-touch intuitivo e all’avanguardia, simile a quello di smartphone o tablet. Gli utenti possono utilizzare i tasti funzione sullo schermo utilizzando più dita o entrambe le mani: le funzioni critiche, ad esempio, possono essere attivate solo premendo più tasti contemporaneamente, il che offre maggiore sicurezza del sistema.

Con la sua vasta gamma di opzioni, la serie XP-504 offre un elevato grado di flessibilità di progettazione del sistema: nella soluzione all-in-one, l’unità di elaborazione del Panel PC è integrata nel display per risparmiare spazio. Nel caso della versione box PC con terminale separato, l’unità di elaborazione è alloggiata in modo sicuro all’interno del quadro elettrico, mentre il display può essere installato fino a una distanza di cinque metri. Il segnale video viene trasmesso tramite una porta display o un cavo HDMI e i segnali touch tramite USB. Per coprire distanze ancora maggiori, la serie XP-504 offre un extender per la versione box PC e uno speciale terminale con extender integrato che consente di installare il display fino a una distanza di 100 metri. I segnali video e touch Full HD vengono trasmessi congiuntamente tramite un unico cavo di rete, riducendo notevolmente la quantità di cablaggio richiesta.

“Grazie al suo funzionamento multi-touch innovativo e semplice da utilizzare, la nuova serie XP-504 offre un’implementazione ottimale per tutti i tipi di attività di visualizzazione e controllo, anche per quelle più complesse, andando ad espandere una gamma completa di dispositivi HMI ad alte prestazioni. Il pannello touch offre ai produttori di macchine e agli integratori di sistema la massima versatilità e un elevato grado di flessibilità, trasferendo la facilità di utilizzo tipica di smartphone e tablet al settore industriale”, ha dichiarato Luca Vismara, Product Manager Drives di Eaton Italia.

Con la serie XP-504, i design delle macchine esistenti possono essere facilmente aggiornati poiché i dispositivi hanno le stesse dimensioni di montaggio della precedente serie XP-503. Le approvazioni CE, UL, DNV e ATEX consentono l’uso globale dei Panel PC in un’ampia gamma di applicazioni di macchine e sistemi, per un investimento a prova di futuro.