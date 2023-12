emporia E.5mini ora disponibile

emporia, produttore austriaco di tecnologia per over 65, con oltre 17 milioni di telefoni venduti finora nel mondo, ha lanciato il suo nuovo smartphone emporia E.5mini successore del primo smartphone del brand con cover integrata, in dimensioni ancora più compatte.

Dotato dell’ultima interfaccia Android 13, emporia E.5mini offre agli utenti la comoda possibilità di poter scegliere fra la classica esperienza utente Android o un’esperienza semplificata made by Emporia, caratterizzata da icone più grandi, e tasti di scelta rapida sul menù principale. Una connessione 4G, tripla fotocamera e tante altre funzioni innovative rendono questo smartphone il perfetto alleato per chi vuole gestire le proprie operazioni quotidiane tramite un dispositivo piccolo, semplice e intuitivo.

Fra le grandi novità introdotte sull’v, si evidenzia la possibilità di effettuare pagamenti tramite tecnologia NFC, così da poter gestire anche il proprio portafoglio in maniera virtuale. Inoltre, la presenza di due diverse cover in confezione permette di poter usufruire di uno smartphone dalle linee semplici, eleganti e moderne, con la differenza che una delle due proposte ha integrato un tasto di chiamata di emergenza, per coloro che vogliono godere di una sicurezza in più.

“Con emporia E5.mini abbiamo voluto inserire un’opzione di smartphone più piccola e leggera all’interno della nostra gamma di prodotti per andare ad ampliare ulteriormente l’offerta e offrire una soluzione ancora più discreta per tutti quei senior che non vogliono rinunciare al tipico design degli smartphone di ultima generazione.” Dichiara Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia. “Con l’entrata sul mercato di emporia E5.mini andiamo a concludere la lineup 2023 di emporia, e ci prepariamo ai lanci per il prossimo anno, che saranno ancora una volta progettati su misura per le necessità in continua evoluzione della comunità senior.”

Il display da 5.6 pollici offre il massimo delle funzionalità, senza sacrificare la visione di icone e immagini, e la funzione emporiaCOACH preinstallata insegna le basi del mondo digitale in pochi passi di facile comprensione. Ogni giorno viene presentata una piccola chicca di apprendimento che può essere completata in modo giocoso nel più breve tempo possibile. In questo modo il senior scopre in continuazione nuove funzionalità del proprio smartphone, senza sentirsi mai indietro sui tempi o in difetto.

Per coloro che non rinunciano alle comodità di un tipico smartphone, emporia E5.mini offre tre fotocamere da 13 e 2MP potenziate da un processore di ultima generazione. A completare l’offerta di connettività, la ricarica avviene tramite lo standard USB-C, la RAM offre 4+64GB di memoria e la connessione bluetooth. Infine, la batteria rimovibile garantisce una maggiore durata di vita dello smartphone e una più semplice procedura di manutenzione.