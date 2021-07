Epson: le novità di fine luglio per le soluzioni mPOS e le stampanti

Grazie alla stretta collaborazione con i programmatori europei ISV mPOS (fornitori indipendenti di software), Epson, produttore, tra le altre cose, di stampanti per scontrini ha sviluppato TM-m30II-SL. Questa soluzione mPOS multifunzione è stata progettata specificamente per soddisfare la forte domanda di soluzioni per punti vendita che siano facili da usare e, allo stesso tempo, sappiano rispondere alle esigenze di stile ed eleganza di boutique, piccoli ristoranti, bar, caffetterie, gastronomie, pop-up e food truck.

La TM-m30II-SL ha ricevuto il prestigioso iF Design Award per la sua combinazione di classe e funzionalità.

Il design ergonomico e discreto è molto stabile e si fonde alla perfezione con i moderni banconi di vendita al dettaglio. Il passaggio nascosto all’interno di cavi e alimentatore garantisce l’ottimizzazione dello spazio nell’area di cassa che risulta così ordinata e sgombra.

La stampante per scontrini non fiscali TM-m30II-SL è inoltre dotata di un ingegnoso morsetto scorrevole che consente di fissare il tablet in modo sicuro durante l’uso, ma che può essere rapidamente rimosso quando necessario. La piastra posteriore in acrilico trasparente è disponibile in due formati così da essere compatibile con tablet di qualsiasi dimensione e pronta per i futuri aggiornamenti dei dispositivi.

La versatile stampante TM-m30II-SL può essere anche montata a parete. È ideale per spazi ridotti e per qualsiasi rivenditore che necessiti di una soluzione con funzionalità self-service a costi convenienti.

Camillo Radaelli, Sales Manager Business Systems di Epson, dichiara: “Grazie alla stretta collaborazione con programmatori di software e clienti, Epson sa che i punti vendita esigono soluzioni mPOS affidabili, facili e che siano, allo stesso tempo, esteticamente eleganti. I negozi conquistano la propria clientela grazie ad ambienti moderni e dal design accattivante: desiderano una soluzione mPOS che possa integrarsi perfettamente e migliorare l’esperienza del cliente. Con la stampante TM-m30II-SL Epson consente ai programmatori ISV di offrire una soluzione integrata e conveniente, facile e veloce da configurare senza necessità di supporto IT, flessibile e versatile per i piccoli spazi, e garantita dall’impareggiabile qualità Epson”.

La stampante TM-m30II-SL propone la stessa soluzione innovativa e intuitiva che caratterizza la serie di punta di Epson TM-m30II-H, offrendo le medesime opzioni di connettività e funzionalità Intelligent.

Caratteristiche principali:

Design pluripremiato: discreto, elegante, ergonomico e stabile

Innovativo meccanismo di blocco del tablet, che offre un montaggio sicuro e una facile rimozione di tutti i modelli di tablet attualmente in commercio**

Connessione “Sync and Charge” che consente di alimentare e inviare dati ai dispositivi iPad e Android tramite un unico cavo

Connettività versatile: USB, Ethernet e Bluetooth di serie

Tethering di rete, che consente di condividere la connessione LAN con il tablet collegato tramite cavo per una connessione Internet stabile senza le interruzioni dovute al Wi-Fi

Funzionalità hub, che consente di collegare direttamente periferiche come scanner, tastiere e bilance

Stampa sicura su cloud: la stampante TM-m30II-SL include le funzionalità intelligenti di Epson Server Direct Print per una stampa su cloud semplice e sicura

Flessibilità di installazione in orizzontale e in verticale

Supporto per soluzioni fiscali tramite slot microSD integrato

Qualità, affidabilità e supporto Epson garantiti

Vincitore dell’iF DESIGN AWARD 2021

Il modello TM-m30II-SL ha ricevuto l’iF DESIGN AWARD 2021 nella categoria Prodotto. Nato nel 1953, l’iF Design Award è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei premi più prestigiosi per l’innovazione e l’eccellenza nella progettazione di prodotti industriali. I prodotti vengono valutati sulla base di diversi criteri, tra cui praticità, cura nella realizzazione, rispetto di standard ambientali, progettazione e innovazione, funzionalità, sicurezza, estetica e design. I vincitori di quest’anno sono stati selezionati tra 9.509 candidature (provenienti da 52 Paesi e regioni) da una giuria composta da 98 esperti di tutto il mondo.