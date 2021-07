Expertbook B1: ASUS annuncia la disponibilità anche in Italia

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità italiana dei nuovi ExpertBook B1400 e B1500, due laptop compatti, leggeri e versatili creati su misura per i business e designati come scelta intelligente per startup ambiziose, istituzioni scolastiche e aziende in crescita di ogni tipo.

Alimentati dall’ultimo processore Intel Core i7 di 11a generazione, personalizzabili e convenienti, i modelli ExpertBook B1 rappresentano un passo avanti nel design contemporaneo, essendo ricoperti da un telaio di prima qualità e offrendo la vincente combinazione di performance e opzioni di personalizzazione al fine di potenziare ogni business. B1400 include inoltre un NumberPad 2.0, con sensore di impronta digitale opzionale, tastiera retroilluminata e webcam frontale.

I notebook ExpertBook B1 beneficiano anche di alta velocità, capacità ampliata dal dual storage, una vasta compatibilità di connessioni, e un’apertura del pc fino a 180 gradi al fine di facilitare la condivisione e collaborazione fra più persone.

ASUS Expertbook B1: creati per performare

Il 14 pollici ExpertBook B1400 ed il 15.6 pollici B1500 sono alimentati dall’ultima generazione di processori Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA GeForce con l’obiettivo di fornire una performance straordinaria e oltre ogni standard. Inoltre beneficiano dell’esclusiva tecnologia Performance Boost, che permette di ottenere il meglio dal punto di vista della velocità e delle capacità nel calibrare la temperatura interna.

L’esclusiva offerta di ASUS è composta di cinque sensori intelligenti, un design aerodinamico e una potenza di 90-watt per supportare in maniera efficiente la CPU performance.

Combinati con una memoria fino a 48GB e un ampio storage, i nuovi modelli ExpertBook B1 assicurano un accesso veloce a qualsiasi tipo di contenuto – e zero problemi riguardo lo spazio d’archivio. Questi nuovi portatili possono essere combinati con altri due spazi di storage, con la potente combinazione di una SSD ultrarapida da 1TB e un HDD da 2TB creando così la combinazione perfetta fra una veloce rielaborazione di dati e un’importante capacità di archivio dei contenuti personali.

ExpertBook B1400 e B1500 beneficiano anche di un admin-friendly design che permette la rimozione facile delle viti e garantisce un accesso semplice alla RAM per un upgrade o allo spazio di storage senza aver bisogno di smontare l’intero device.

Connettività senza limiti

La connettività è particolarmente importante in un portatile professionale, al fine di assicurare una facilità estrema nel portare a termine ogni tipo di compito. Ecco perché i portatili ExpertBook B1 sono dotati di una vasta selezione di porte I/O. Il più recente Thunderbolt 4 standard con supporto DisplayPort risulta in una potente recezione, caricamento rapido, connettività del display e trasferimenti ultra veloci di dati.

Inoltre entrambi i modelli possiedono attacchi USB 3.2 Gen 2 e USB 2.0 Type A, HDMI, Ethernet, una porta microSD e un combo jack audio, il tutto testato con fino a 10.000 cicli di connessioni al fine di assicurare la massima sicurezza.

Il bisogno di lavorare in remoto e imparare a utilizzare nuovi strumenti non è mai stato così alto e per questo gli ExpertBook B1400 e B1500 sono equipaggiati per soddisfare queste necessità, con un totale di tre output esterni per video – DisplayPort con USB-C, HDMI e VGA D-Sub. Inoltre supportano una connessione fino a due display 4K UHD esterni, da utilizzare in contemporanea al fine di poter continuare a visualizzare le informazioni importanti mentre si lavora anche su altre schermate.

I nuovi modelli ExpertBook B1 sono stati progettati per una connessione e produttività non-stop, con WiFi 6 congestion busting e ASUS WiFi Master Technology.

Rapporto schermo-corpo fino al 90%

Gli ASUS ExpertBook B1 sono particolarmente leggeri, con un peso di appena 1.45 kg, e compatti, così da poter essere trasportati facilmente. Sono anche fra i pc portatili più sottili in commercio, con B1400 che arriva ad appena 19.2mm di spessore.

Nonostante le piccole dimensioni e la leggerezza estrema, i due portatili offrono anche impressionanti rapporti schermo-corpo. Le cornici del NanoEdge display sono di spessore ultra ridotto per garantire uno schermo più grande. Il miglior esempio è l’ExpertBook B1400, che offre una ratio dell’84%, mentre il display più largo di 15.6 pollici del B1500 risulta in un rapporto del 90%. Il display è anche certificato da TÜV Rheinland per le emissioni di luce blu, al fine di assicurare il comfort degli occhi quando si utilizza il pc per lunghi periodi.

Robustezza di grado militare e opzioni personalizzabili

Gli ExpertBook B1 offrono innumerevoli opzioni per una sicurezza garantita al sfine di assicurarsi una maggiore confidenza e protezione da potenziali furti di dati.

Il sensore per l’impronta digitale integrato nel pulsante di accensione offre una sicurezza semplice da mantenere quanto efficace. Tutto ciò che l’utente deve fare per accedere al portatile è schiacciare il tasto di accensione, eliminando così il difficoltoso compito di ricordarsi PIN o password.

I nuovi modelli ExpertBook B1 inoltre includono una opzionale webcam frontale con uno scudo di protezione incluso. Questa tanto ingegnosa quanto semplice idea fa sì che per avere un po’ di privacy gli utenti dovranno solo far scorrere la cover sopra la lente webcam.

Inoltre, la possibilità di integrare il chip Trusted Platform Module (TMP) 2.0 alza il livello degli ExpertBook B1, soprattutto dal punto di vista Business-friendly. Il chip TPM 2.0 incorporato custodisce in maniera sicura le informazioni personali usate dal software, come password o encryption keys, così come protegge i dati e le transazioni – assicurando di mantenere tutte le informazioni inaccessibili a potenziali hacker.

Ovviamente, la vita nomade può essere difficile, per questo gli ExpertBook sono stati progettati per incontrare ma anche andare oltre gli attuali limiti dell’industria – inclusi l’ultimo standard militare MIL-STD 810H, che porta il B1400 e il B1500 un passo avanti la concorrenza.

Il design combina migliorie tecniche aggiunte al fine di supportare tutte le task dell’uso quotidiano. Questo design prevede un resistente telaio in alluminio, un supporto interno alla tastiera, e una spugna protettiva che protegge l’hard drive da colpi e shock.

Audio cristallino per conferenze sempre al top

I portatili ExpertBook B1 sono pronti a supportare le sfide del remote working con la tecnologia ASUS two-way AI noise-canceling che assicura un’esperienza audio superiore per chiamate e video conferenze.

ASUS two-way AI noise-canceling utilizza le tecnologie di apprendimento automatico al fine di isolare rumori non graditi dalla voce di chi parla. Vi sono due modalità: Presentatore singolo permette all’utente di poter presentare e parlare senza interruzioni o rumori di fondo percepiti, mentre la modalità Multi presentatore chiarisce discorsi provenienti da più direzioni, assicurando così la miglior qualità per un gruppo durante le video conferenze.

Il microfono AI antirumore, inoltre, filtra ed elimina tutti i rumori di sottofondo al di fuori della parlata umana – semplificando dunque l’ascolto tra colleghi.

ASUS ExpertBook B1400 e B1500 sono disponibili al prezzo consigliato al pubblico di 889 euro (a partire da, IVA inclusa) presso gli ASUS Gold Store e i punti vendita specializzati per la vendita alle imprese.