FQ: ecco la nuova serie di TV Sharp

Sharp Consumer Electronics annuncia la disponibilità della serie FQ, TV da 144Hz con intelligenza artificiale e tecnologie Quantum Dot. Con la nuova serie FQ, Sharp presenta tecnologie di visualizzazione e di audio avanzate in un elegante design senza cornice a prezzi accessibili. La serie FQ porta avanti il successo della celebre serie EQ.

TV premium ed elegante con riproduzione delle immagini di alto livello

Con i modelli Ultra HD Google TV da 4K della serie FQ, Sharp presenta dei televisori premium a prezzi accessibili che non chiedono di scendere a compromessi, in termini di qualità e funzionalità. Il design elegante e senza cornice, con un sottile supporto in alluminio, fa di questi modelli un vero e proprio oggetto che cattura l’attenzione.

La rinomata tecnologia Quantum-Dot offre una riproduzione dei colori vivida e un contrasto migliorato per risultati HDR e Dolby Vision di alto livello. Grazie all’elevata frequenza di aggiornamento da 120 Hz o da 144 Hz e alla tecnologia Sharp AQUOS Motion, i movimenti dell’immagine appaiono sempre fluidi e la distorsione dell’immagine è ridotta: ideale per film d’azione e sessioni di gioco intense! Il sensore di luce ambientale integrato nei TV FQ controlla le condizioni di illuminazione della stanza, mentre il Dolby Vision IQ aiuta ad adattare la riproduzione delle immagini alle condizioni di illuminazione, tenendo conto anche dei metadati dinamici del contenuto.

L’audio dei migliori partner: DTS:X, Dolby Atmos e Harman Kardon

Per un’esperienza sonora di altissimo livello, Sharp collabora con i rinomati partner audio Dolby, Harman-Kardon e DTS. Il sistema ibrido integrato a due vie degli esperti audio Harman-Kardon è caratterizzato da un’esclusiva configurazione del telaio. La combinazione di tweeter ad emissione frontale e di woofer ad emissione discendente offre un suono chiaro con bassi solidi. Le tecnologie audio 3D avanzate e “object-based” di Dolby Atmos e DTS:X offrono un suono tridimensionale con una profondità straordinaria. Inoltre, la serie FQ è dotata della nuova tecnologia “AQUOS Wireless Surround (AWS)” di Sharp. Mentre i diffusori del televisore fungono da diffusori anteriori, altri diffusori Sharp e il subwoofer possono essere collegati in modalità wireless ai televisori per creare un’esperienza sonora surround coinvolgente in tutta la casa.

Un mondo perfetto di elaborazione delle immagini IA

L’IA (Intelligenza Artificiale) sta migliorando il nostro mondo e, come mai prima d’ora, migliora anche l’esperienza televisiva. Come funziona nei TV? Nella serie FQ gli algoritmi dell’intelligenza artificiale analizzano il contenuto, fotogramma per fotogramma, riconoscendo oggetti quali volti, alberi, edifici, cielo ecc… Per ogni area rilevata, l’IA applica le migliori impostazioni di immagine ottimizzate, facendo apparire l’intera scena più naturale, dettagliata e colorata, regolando la riduzione del rumore, il controluce, la saturazione e il contrasto. Alla fine, i colori sono più naturali, i dettagli più nitidi e il movimento nel film è più fluido. L’IA viene utilizzata anche per eseguire l’upscaling da 2K a 4K, ottenendo risultati migliori.

I modelli FQ sono dotati di quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano varie funzioni di gioco (ad esempio ALLM e VRR). Sono inoltre disponibili il Bluetooth, il Chromecast, un lettore di schede micro-SD, un’uscita AUX e due porte USB per la riproduzione di ulteriori contenuti multimediali.