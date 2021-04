Samsung ha annunciato il lancio del nuovo Galaxy M12 in Europa.

Dopo il successo, nel corso del 2020, di Galaxy M11 e Galaxy M21, Samsung si impegna a fornire agli utenti ulteriori funzionalità eccezionali a un prezzo accessibile, introducendo importanti aggiornamenti per la serie Galaxy M nel corso del 2021.

Dotato di uno straordinario display Infinity-V con refresh rate di 90Hz, un processore potente e una batteria a lunga durata da 5000mAh, Galaxy M12 offre ai consumatori una tecnologia in grado di ispirare le loro giornate.

Samsung Galaxy M12, tecnologia giovane per giovani

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia: «Nel 2019 abbiamo lanciato la serie Galaxy M ed ha immediatamente riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Oggi annunciamo il nuovo arrivato all’interno della gamma. Abbiamo progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire la vite dei giovani consumatori grazie all’incredibile batteria da 5000mAh, abbinata a una tecnologia di ricarica rapida, per garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo».

Alimentato da un processore Octa-core da 2GHz, l’ultimo nato assicura prestazioni avanzate. Il processore a risparmio energetico garantisce un utilizzo rapido, un multitasking fluido e un consumo energetico ridotto, perfetto per la navigazione o l’utilizzo di più app contemporaneamente.

Il nuovo Galaxy integra una potente batteria da 5000mAh e presenta un caricabatterie da 15W, permettendo di essere operativi giorno e notte, senza doversi preoccupare di ricariche frequenti. Grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida, la batteria di Galaxy M12 è in grado di ritornare al 100% molto velocemente, per dedicarsi di più alle attività e meno all’attesa.

Lo schermo del Galaxy M12 è stato significativamente migliorato, introducendo un refresh rate di 90Hz. Grazie al display Infinity-V HD+ da 6,5 ​​pollici, gli appassionati di maratone tv potranno godersi i loro contenuti preferiti anche in movimento. Che si stia giocando o guardando una web serie, le proporzioni 20:9 abbinate al supporto di Dolby Atmos sugli auricolari sia con cavo che Bluetooth garantiscono una visione cinematografica e un’incredibile esperienza di ascolto.

Galaxy M12 è dotato di un sistema professionale di lenti fotografiche, in grado di soddisfare ogni esigenza di scatto, per immortalare al meglio i momenti più importanti. Galaxy M12 ospita nella parte posteriore una quadrupla fotocamera ad alta risoluzione, con fotocamera principale da 48MP, in grado di scattare in modo dettagliato con una nitidezza senza pari. L’obiettivo Ultra-Grandangolare da 5MP offre un campo visivo estremamente ampio di 123°, che dona maggiore prospettiva alle immagini, mentre l’obiettivo Macro da 2MP è ideale per immortalare dettagli ravvicinati. Infine, la fotocamera di profondità da 2MP offre splendidi ritratti, per catturare i momenti più belli in pochi secondi.

Design unico, disponibilità (quasi) immediata

Galaxy M12 presenta linee morbide e un’elegante finitura opaca, assicurando un’impugnatura comoda mentre si sta guardando film e contenuti video.

Galaxy M12 dispone del sistema operativo Android 11 e supporta One UI Core per una migliore visualizzazione e interazione dei contenuti sullo schermo. Galaxy M12 supporta, inoltre, servizi Samsung premium, come ad esempio Samsung Health, Galaxy Apps e Smart Switch, per vivere un’esperienza Galaxy completa.

Il nuovo Galaxy M12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo consigliato di 179,90 euro.