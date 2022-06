Getac: nuova workstation portatile fully rugged X600 da 15,6 pollici

Getac ha annunciato oggi il lancio dei suoi X600 e X600 Pro, due nuove potenti workstation portatili fully rugged da 15,6 pollici per i professionisti che necessitano di prestazioni ottimali e di un’affidabilità eccezionale, quando devono svolgere operazioni complesse sul campo.

Prestazioni senza pari

X600 dispone dell’ultima versione di Windows 11 Pro e del processore Intel Core serie H di 11a generazione (i5/i7/i9) con grafica Intel® UHD integrata. Ne risultano prestazioni eccezionali in un’ampia gamma di scenari operativi ad alta intensità di dati e/o grafica, come comando e controllo nel settore della difesa, l’ispezione dei binari in quello ferroviario e l’analisi dei sensori in Oil&Gas.

Il discrete graphics controller NVIDIA® Quadro® RTX3000 opzionale può elevare le prestazioni grafiche a livelli ancora superiori, se necessario, mentre la capacità di memoria fino a 128 GB garantisce una notevole velocità di elaborazione.

Espandibilità straordinaria

X600 vanta un’espandibilità eccezionale per soddisfare la moderna richiesta di dati, supportando tre PCIe SSD per uno storage interno fino a 6TB.

X600 porta l’espandibilità a un livello superiore, poiché è dotato di doppia batteria hot swap, oltre alla capacità di alloggiare altre 2 batterie che, nell’insieme, forniscono più di 240Wh in un unico dispositivo. X600 Pro è dotato anche di slot per PCMCIA e Express Card e di lettore DVD SuperDrive/Blu-ray drive opzionale, per maggiori capacità sia in campo che indoor.

Potente connettività e sicurezza

I professionisti che lavorano sul campo, come coloro che prendono parte alle operazioni di difesa, devono essere in grado di comunicare in maniera chiara ed efficace, accedere alle informazioni, raccogliere dati di intelligence e prendere decisioni cruciali a prescindere dalla loro posizione. Progettato tenendo conto di queste esigenze, X600 offre una varietà di connettività leader nel settore, fra cui dual 2.5GBASE-T Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2 e le opzioni dedicate GPS e 4G LTE con GPS integrato. Comprende inoltre, molteplici interfacce I/O, come Thunderbolt4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, DisplayPort, VGA e porta seriale.

X600 include anche le più recenti funzioni di sicurezza fisica e di protezione dei dati.

Self-encrypting storage drive (SED), lettore di smart card, TPM 2.0, tecnologia Intel® vPro™, opzioni Windows Hello face-authentication e lettore di impronte digitali, tengono al sicuro i dati sensibili, mentre uno slot per blocco Kensington può servire a proteggere il dispositivo dal furto.

Altamente versatile e portatile X600 vanta un ampio monitor FHD da 15,6 pollici con touch capacitivo a 10 punti opzionale e può dunque essere utilizzato quando è freddo, bagnato o con i guanti. La tecnologia proprietaria Getac LumiBond dello schermo offre inoltre colori, contrasto e luminosità straordinari (1.000 nit) rendendolo facilmente leggibile anche alla luce diretta del sole.

Con un peso inferiore a 5 kg, X600 è anche incredibilmente leggero per essere un dispositivo così potente, mentre il suo form factor compatto e la doppia batteria hot swap lo rendono ideale per un uso prolungato sul campo. Inoltre, grazie alla possibilità di supportare dispostivi legacy, gli utenti possono utilizzare subito X600 in combinazione con un’ampia gamma di periferiche già esistenti.

Affidabilità fully rugged

Come tutti i dispositivi Getac, anche X600 è costruito in modo robusto per resistere a impatti fisici, temperature estreme, umidità e polvere e garantire altissimi livelli in termini di prestazioni e affidabilità durante le operazioni sul campo.

Fra le caratteristiche rugged ricordiamo il grado di protezione IP66, le certificazioni MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e la certificazione opzionale, CID2 (ANSI/UL 12.12.91), la resistenza alle vibrazioni, alle cadute da 1,2 m, nonché la resistenza alla nebbia salina opzionale.

“Con il lancio della workstation portatile rugged X600, Getac alza ancora una volta il livello nel settore delle soluzioni rugged per il mobile computing, offrendo prestazioni pari a quelle dei desktop e un’affidabilità eccezionale in un unico pacchetto completo”, dichiara Rick Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Come il riconosciuto B360, anche X600 prende ispirazione dai nostri clienti e dal nostro impegno ad aiutarli a soddisfare la loro crescente esigenza di soluzioni potenti e portatili per le operazioni sul campo, in grado di gestire compiti di elevata complessità.”

Disponibilità

X600 e X600 Pro saranno disponibili a ottobre 2022.