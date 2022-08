Gigaset AS490: tecnologia tedesca per la casa italiana

Gigaset rappresenta nel mondo dei telefoni cordless qualità ed affidabilità, e anche con il nuovo AS490 conferma le sue prerogative, particolarmente apprezzate dal pubblico italiano al quale questo modello è dedicato.

AS490 si distingue per la sua flessibilità ed adattabilità in ogni ambiente e in ogni tipo di abitazione. Dal monolocale alla villa a più piani, il nuovo cordless Gigaset si adatta perfettamente anche grazie alle versioni duo e trio.

Facile da usare, intuitivo ed ergonomico

Gigaset AS490 è davvero facile da usare e per questo assolutamente adatto a tutti i componenti della famiglia, dai più piccoli ai più grandi.

Grazie al grande display (34 x 37 mm (A x L), 5,1 cm / 2″ (diagonale), 96 x 64 pixel), chiaramente

illuminato e ai grandi caratteri, il nuovo cordless di casa Gigaset risulta ben visibile a tutta l’utenza familiare.

La tastiera è ergonomica e in materiale di alta qualità. La facilità d’uso è garantita dai grandi tasti (12 numerici e 2 softkeys) e dal tasto di navigazione a 4 direzioni. La zona di navigazione è illuminata in color ambra. Il tasto di pick up / vivavoce è illuminato da un led verde, mentre quello del riaggancio / messaggio è illuminato da un led rosso.

Gigaset AS490 è subito pronto all’uso appena collegato alla rete ed è già attiva la funzione Solleva e Parla che permette la risposta ad una chiamata semplicemente alzando il portatile dalla base senza premere nessun tasto.

Caratteristiche audio eccezionali

Gigaset AS490 è dotato di ben 20 suonerie regolabili per ogni esigenza uditiva fino a 5 livelli. Anche l’audio in conversazione e in vivavoce è regolabile. Il cordless è compatibile con tutti gli apparecchi acustici sul mercato, dunque è assolutamente adatto anche ad un pubblico senior.

Il telefono è dotato della funzione “modalità Giorno/Notte” che permette di disattivare la suoneria a tempo, per non essere disturbati da telefonate nei momenti di riposo. Anche le telefonate con numero anonimo possono essere bloccate. Attivando l’apposita funzione il telefono non suonerà per le chiamate anonime.

Conversare senza limiti

Conversare al telefono con Gigaset AS490 è semplice e rimanere al telefono per lunghe chiacchierate lo è ancora di più. La sua batteria presenta un’autonomia davvero ragguardevole, fino a 14 ore in conversazione consecutiva e fino a 180 ore in stand by.

L’ampia rubrica telefonica memorizza fino a 100 nomi e numeri. I caratteri delle memorizzazioni della rubrica sono grandi, così da consentire la migliore leggibilità.

La preparazione della composizione del numero, cioè l’inserimento del numero di telefono prima della procedura di composizione, presenta l’opzione di correzione, così da poter controllare accuratamente la composizione prima di far partire la telefonata o di memorizzare il numero.

Il Gigaset AS490 consente la ricomposizione degli ultimi 10 numeri e monta tasti di selezione rapida programmabili (tasti 2 – 9).

In ogni casa, anche con segreteria telefonica

Gigaset AS490 è perfetto per i monolocali come per le case grandi o multipiano.

La funzionalità con più portatili è garantita dalle varianti AS490 Duo e Trio. Con queste versioni, oltre alle chiamate interne gratuite, sono possibili 2 chiamate contemporaneamente (1 esterna e 1 interna). Si può trasferire la rubrica telefonica tra portatili e deviare la chiamata a un altro portatile con funzione di selezione/richiamata.

Con queste versioni dell’AS490 si può anche organizzare una teleconferenza a 3 (1 esterno e 2 interni). Lo squillo da chiamate esterne è naturalmente simultaneo su tutti i portatili.

Il modello con segreteria telefonica è denominato Gigaset AS490A e monta una segreteria telefonica digitale integrata con tempo di registrazione fino a 20 minuti. Il messaggio personale registrabile dura circa 170 secondi oppure si può utilizzare il messaggio standard preimpostato.

L’indicazione di nuovi messaggi è presente sia sul portatile sia sulla base ed è possibile ascoltare i messaggi in arrivo sul portatile e sulla base.

Made in Germany e verde

Gigaset è sinonimo di qualità e il Gigaset AS490 lo conferma.

L’azienda è l’unico vero produttore di cordless in Europa, precisamente a Bocholt, nella Germania del nord. Qui vengono ideati, sviluppati, testati e fabbricati tutti i cordless a marchio Gigaset.

I test di qualità dell’azienda tedesca sono innovativi e ogni nuovo prodotto vi viene sottoposto prima della produzione in serie. Questa è la garanzia del “Made in Germany”.

Come tutti i cordless Gigaset anche la linea AS490 è equipaggiata con le funzioni ECO DECT.

Ciò significa che i telefoni sono senza radiazioni in modalità standby, anche se si dispone di diversi portatili, purché la base e tutti i portatili registrati supportino la funzione ECO DECT. Durante una chiamata telefonica, la potenza di trasmissione viene regolata automaticamente in base alla distanza tra la stazione base e il ricevitore.

Dunque un dispositivo qualitativamente superiore e assolutamente “verde”.

Gigaset AS490, disponibile in nero e in bianco, è in vendita a 32,99 Euro sul sito www.gigaset,com e nei migliori negozi e catene specializzate.

Il modello con segreteria telefonica costa 42,99 Euro, il Duo 49,99 Euro, il Trio 69,99 Euro.