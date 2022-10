HP Instant Ink pensa allo small business

In occasione di HP Amplify Executive Forum, il roadshow annuale dedicato ai partner di HP, l’azienda ha presentato HP Instant Ink per lo small business e la nuova LaserJet Pro con HP+, progettata per semplificare la gestione della tecnologia per i titolari di piccole imprese. Attraverso un unico account Instant Ink, le piccole imprese ricevono automaticamente i materiali di consumo specifici (inchiostro o toner) per più dispositivi in più sedi. Unitamente alle funzioni avanzate della nuova LaserJet Pro con HP+, una sottoscrizione ad Instant Ink consente alle piccole imprese di risparmiare tempo e denaro, facilita il riciclo delle cartucce e contribuisce alla salvaguardia e ripristino delle foreste in tutto il mondo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy: «Nessuno come HP è in grado di ascoltare e rispondere alle esigenze delle piccole imprese. Gli imprenditori hanno bisogno che la gestione della stampa sia semplice, dal processo di configurazione all’ordine dei materiali di consumo fino al monitoraggio della sicurezza. HP Instant Ink per lo small business e la nuova LaserJet Pro con HP+ rappresentano un sistema di stampa intuitivo che richiede una gestione minima, affinché i titolari di piccole imprese possano dedicare tempo e risorse allo sviluppo del business».

HP Instant Ink risponde alle esigenze dello Small Business

Per gestire un momento economico sempre più complesso e posizionarsi per una crescita a lungo termine, i titolari di piccole imprese hanno bisogno di nuovi processi, modi di lavorare e tecnologie per incrementare la propria produttività. Secondo un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult, oltre l’80% delle piccole imprese fa affidamento alla stampa per gestire la propria attività; tuttavia il 55% dichiara di non avere il tempo di gestire la tecnologia.

Un titolare di una piccola impresa intervistato ha affermato: “Gestire le stampanti non è un uso molto efficiente del tempo e delle risorse”. Un secondo decision maker aziendale intervistato ha dichiarato: “Tutto sta diventando sempre più automatizzato. Forse questo potrebbe essere applicato anche alle stampanti. Sarebbe auspicabile che le macchine potessero ordinare autonomamente inchiostro e toner“.

Gli intervistati affermano di aver bisogno di una stampante multifunzione semplice da configurare e da gestire, con reminder automatici per le cartucce di inchiostro e toner e la possibilità di collegarle senza problemi a più dispositivi.

Le caratteristiche e i vantaggi principali di HP Instant Ink per lo small business e della nuova LaserJet Pro con HP+ sono:

Produttività potenziata Mai più senza toner con il servizio di sottoscrizione HP Instant Ink per i materiali di consumo. HP LaserJet Pro rileva quando il toner è in esaurimento e provvede a rifornirlo automaticamente direttamente nel luogo desiderato, al momento giusto e con fatturazione consolidata. Realizzata per garantire velocità, la serie HP LaserJet Pro 4000 offre stampe di alta qualità a 42 pagine al minuto, mentre la serie HP LaserJet Pro 3000 offre stampe di alta qualità a 35 pagine al minuto. HP Smart App e l’integrazione con il cloud consentono la stampa da qualsiasi luogo, la scansione di grandi volumi e la semplificazione del flusso di lavoro dei documenti per una maggiore produttività di stampa aziendale, affidabilità e sicurezza. LaserJet Pro con HP+ è certificata ENERGY STAR® e utilizza la tecnologia HP Auto On/Off .



Facile Gestione Risparmio di tempo grazie a Smart Admin Dashboard di HP+, progettata per le piccole imprese. Configurazione guidata basata su cloud per configurare e installare le stampanti in modo semplice e remoto. Sicurezza da remoto con monitoraggio automatico per più stampanti HP nelle diverse sedi. Possibilità di connettersi alle stampanti senza problemi da qualsiasi dispositivo, ovunque e su qualsiasi rete. Assistenza tecnica dedicata con garanzia estesa a due anni.



Sicurezza avanzata Massima sicurezza grazie al monitoraggio 24/7 con HP Wolf Pro Security, istantaneamente integrato e preconfigurato, inclusi alert istantanei di Smart Security per i potenziali rischi per la sicurezza.



Sustainable Impact La stampante HP LaserJet Pro con HP+ offre la stampa Forest First, ossia per ogni pagina stampata nel suo ciclo di vita, HP contribuirà al ripristino, alla protezione e alla gestione responsabile delle foreste in collaborazione con ONG partner come World Wildlife Fund.



Inoltre, HP supporta le aziende nel promuovere le proprie iniziative di sostenibilità attraverso la certificazione Natural Capital Partners CarbonNeutral usage.

Disponibilità

HP Instant Ink per i small business e le serie LaserJet Pro 3000 e 4000 con HP+ sono disponibili da subito negli Stati Uniti e in Canada e saranno disponibili nel corso dell’anno in Europa.