I computer portatili rugged WEROCK ottengono i servizi di Google

WEROCK Technologies, produttore innovativo di soluzioni industriali IT e di comunicazione, sta ampliando la gamma di funzioni del tablet rugged Rocktab S110 e del computer palmare mobile Scoria A105. Entrambi i modelli sono ora disponibili anche con i servizi di Google Mobile.

Con l’aggiunta del pacchetto software Google Mobile Services (GMD) a entrambi i dispositivi, WEROCK

sta espandendo la gamma di funzioni per includere numerose caratteristiche popolari. Questi includono

Google Search, Google Chrome, Google Maps e il Google Play Store con accesso a più di milioni di

applicazioni e continui aggiornamenti delle app. Le varianti senza servizi Google rimangono disponibili.

Il Rocktab S110 è un robusto tablet da 10″ con un interessante rapporto prezzo-prestazioni per ambienti di

lavoro avversi. Oltre a un display luminoso per il lavoro all’aperto e un touchscreen compatibile con i gesti,

il dispositivo è dotato di numerose interfacce e ha connettività LTE, GPS, Bluetooth e WLAN. Il tablet è

disponibile anche in una variante da 8″ con servizi Google.

L’avanzato computer touch Scoria A105 di WEROCK combina applicazioni tipiche degli smartphone e un uso industriale

professionale ed è particolarmente interessante per l’intralogistica, la logistica e i servizi di corriere. Oltre a

uno scanner di codici a barre 1D/2D di fascia alta, che aumenta l’efficienza dei processi di lavoro grazie a scansioni veloci e affidabili, il computer mobile portatile ha naturalmente anche tutte le altre funzioni tipiche

degli smartphone. Il modello è stato anche certificato per Ivanti WaveLink Velocity. Velocity è una soluzione

certificata SAP S/4HANA e offre emulazione di terminale e un browser industriale.

Completamente progettati per l’uso in ambienti difficili, entrambi i dispositivi sono impermeabili e resistenti

alla polvere fino a IP65, possono resistere a cadute da 1,2 metri e possono essere utilizzati in modo

affidabile sia in ambienti molto freddi che molto caldi. Questo rende i dispositivi ideali per l’uso nei cantieri,

nei magazzini, nei veicoli, sul campo per i commercianti e i fornitori di servizi, ma anche nelle operazioni di

salvataggio.

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies, spiega: “Siamo molto lieti di

poter ora offrire il Rocktab 110 e Scoria A105 con i servizi di Google Mobile. L’aggiornamento dei due

modelli ora rende ancora più facile l’installazione delle app e rende il modello ancora più attraente,

soprattutto per le installazioni più piccole. Questo sottolinea la nostra pretesa di essere sempre in grado di

offrire ai nostri clienti la soluzione perfetta”.