I nuovi sistemi della famiglia Liyu Pro XL protagonisti a Fespa 2022

A Fespa 2022 Liyu si conferma ancora una volta tra i più importanti produttori di sistemi di stampa e plotter da taglio del panorama internazionale. All’interno dell’ampio stand i visitatori hanno potuto apprezzare la completezza della gamma di stampanti di fascia alta dalle prestazioni industriali, impegnate per tutta la durata della kermesse in sfidanti dimostrazioni live. Una gamma che continua a crescere di pari passo con l’espansione del brand Liyu in Italia, così come in Europa.

Fespa è stata l’occasione per annunciare il raddoppio della già ampia gamma presentando la nuova famiglia Pro XL, sistemi contraddistinti da performance ulteriormente incrementate grazie all’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche. Tra le novità che caratterizzano la nuova gamma Pro XL, l’esclusivo carrello di stampa proposto nell’inedito formato Extra Large, in grado di montare fino a 16 teste per offrire prestazioni ancora più elevate in termini di produttività.

Il nuovo carrello XL è stato presentato a Berlino in abbinamento alla ibrida Q3 3200 Pro XL e alle flatbed KC 3020 Pro XL e KC 2512 Pro XL, tutte equipaggiate con l’altra grande novità messa a punto dal reparto R&D di Liyu: il motore lineare magnetico. Un’esclusiva innovazione tecnologica che permette la movimentazione del carrello tramite una banda magnetica, assicurando massima silenziosità ed eliminando qualsiasi vibrazione in fase di stampa.

In anteprima a Fespa tutti i sistemi della gamma Liyu hanno montato le nuove teste Ricoh Gen 6 che assicurano un incremento della velocità del 30% rispetto al modello precedente e una qualità di stampa ancora più elevata grazie alla goccia da 5pl. Altra novità, le barre di sicurezza per una sempre maggiore tutela degli operatori durante il processo di stampa.

I visitatori di Fespa hanno dimostrato grande interesse anche per quelli che ormai sono considerati i best seller di Liyu, come il plotter ibrido Platinum Q2, con il suo esclusivo meccanismo di apertura che facilita il passaggio da roll to roll a flatbed, la roll to roll da 5 metri QR LED e il plotter da taglio piano Platinum Q-Cut, con possibilità di cambio automatico degli utensili che assicura eccezionale versatilità per tagliare, fresare e cordonare un’ampia varietà di supporti. Al loro fianco anche PCT 3200, la roll to roll UV Led per lavorazioni di alta qualità su PVC, canvas, banner, carta fotografica, pelle, ecopelle, vinile e moltissimi altri materiali in bobina.

I nuovi sistemi della famiglia Liyu Pro XL saranno presto disponibili per il mercato italiano, dove i clienti possono contare sulla consulenza pre-vendita e assistenza post-vendita garantite dal team di Liyu Italia e dai rivenditori autorizzati lungo tutta la penisola.